Cildi nemlendirir

Rutininize C vitamini serumu eklemenin bir başka güzel yanı tam anlamıyla konforlu bir cilt nemliliği sağlaması. 2017’de yürütülen bir araştırmaya göre çoğu sağlıklı cilt ve organ, yüksek konsantrasyonlarda C vitamini içerir. Bu da C vitamininin vücutta dolaşımı sonucu biriktiğini gösterir. İncelemeyi yürüten araştırmacılar, topikal C vitamininin cilde en iyi askorbik asit formunda nüfuz ettiğini kaydettiler. Cilt bakımında kullanılan bir başka C vitamini türevi olan magnezyum askorbil fosfatın cilt üzerinde nemlendirici bir etkiye sahip olduğu ise açıklanmıştır. C vitamini transepidermal su kaybını (TEWL) azaltarak cildinizin nemi daha iyi tutmasına yardımcı olur. Nemlendiricilerin bileşiminde yer alan ferulik asit, C vitamini içeren bir kirlilik önleyici ve antioksidan serum TEWL’yi yüzde 19 oranında azaltarak cilt bariyeri işlevini iyileştirir.