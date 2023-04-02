Göz altı halkalarının görünümünü azaltır

C vitamini serumları, göz altı bölgesini dolgunlaştırarak ve nemlendirerek ince çizgileri gidermeye ve önlemeye yardımcı olabilir. Öte yandan genel kızarıklığı azaltmada etkili olsa da, bazı insanlar göz altı halkaları ile ilişkili renk bozulmasını hafifletmeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. 2019’da yürütülen bir çalışmaya göre koyu halkalar için C vitamini mezoterapisi, göz altı halkalarının pigmentasyonunda önemli sonuç veriyor. Öte yandan tedavi uygulanan kişiler yanma hissini de belirttiler. Yani dikkatli kullanılması gerektiğini hatırlayalım. Göz altı torbalarından kurtulmanın bir diğer yolu ise C vitamini serumu yanında retinol ve soğuk kompres kullanmaktır. Göz altı derisi oldukça ince ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu bölge için özel olarak hazırlanmış içerikler tercih etmek en iyisidir.