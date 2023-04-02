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DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

Çağın en tehlikeli hastalıklarının başında gelen kanser ne yazık ki birçok kişide görülmeye devam ediyor. Kesin nedeninin ne olduğu bilinmemekle birlikte tedavisi de henüz tam olarak bulunamadı. Bu hastalıkla ilgili birçok şey yazılıp çiziliyor ve araştırmalar devam ediyor ancak net bir sonuç ortaya konulmuş değil. Kanser tedavisine destek olan yiyeceklerin dışında kansere neden olan besinlerden de mutlaka uzak durulmalı. Uzmanlar kansere davetiye çıkaran besinleri sıraladı. İşte hayatınızdan çıkarmanız gereken kansere sebebiyet veren besinler…

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  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Kansere neden olan zararlı besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Günümüzde kanserin artmasının nedenlerinden birisi de beslenme düzeninin sağlıklı besinlerden fast food ürünlere evrilmesi ve kimyasal katkılı yiyecek üretiminin ciddi miktarlarda artış göstermesidir. Besin değerlerinin değiştirilmesi, modern tarımın giderek yaygınlaşması, hormonlu gıdaların çoğalması kanserin yayılmasına adeta davetiye çıkartıyor. İçeriği nedeniyle kansere sebep olabilen yiyecekleri sizler için derledik.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    SAĞLIKSIZ BESLENME ALIŞKANLIKLARI KANSERE NEDEN OLUYOR

    Kanser tedavilerinde yaşanan gelişmeler bilim insanlarının araştırmaları sayesinde yaşam kaybını önleyerek başarılı sonuçlar elde edilse de özellikle gelişmekte olan ülkelerde kansere yakalanma oranları her geçen yıl artış gösteriyor. Kalıtsal kanserler dışında sonradan gelişen tüm kanser türlerinin sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve obeziteyle yakından ilişkisi bulunduğu gözlemlenmiştir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    DENGELİ BESLENME KANSERDEN KORUYOR

    Yeterli ve dengeli beslenme, kanser dahil pek çok hastalığa karşı koruma sağlamaktadır. Kanserden korunmak için atılabilecek ilk adım yeterli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Mevsiminde taze meyve-sebze tüketmek, rafine un, basit şeker ve karbonhidratlardan uzak durmak, hayvansal yağları sınırlandırmak, yeterli su içmek, antioksidandan zengin beslenmek dengeli beslenmenin temelini oluşturmaktadır. Bunlara dikkat edilmediği takdirde kanser ve farklı birçok hastalığa yakalanmak çok daha kolay hale gelmektedir.  
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Kanser hücrelerinin artıran ve vücutta kanseri tetikleyebilecek bazı beslenme hataları bulunmaktadır. Bunların başında fazla miktarda besin tüketimi gelmektedir. Bu durum zaman içerisinde obeziteye neden olur. Obezitenin kanser çeşitleriyle bire bir ilişkisi olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Özellikle özefagus, kolorektal, endometrium, böbrek, meme, pankreas, karaciğer, safrakesesi ve hematolojik kanserlerin hepsinde obezitenin güçlü bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Olması gerekenin üzerinde bir kiloya sahip olmanın ve fazla miktarda besin tüketiminin kansere bağlı ölüm riskini artırdığı da tedaviye verilen cevapları zayıflattığı da bilinmektedir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Beslenme düzenimizin giderek değişmesiyle günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin aslında ne kadar zararlı olduğunu bilmiyoruz. Bu besinler vücudumuzu tehdit ederek sağlığımızla oynuyor. Bilim insanları her gün tükettiğimiz besinlerin kansere neden olduğunu ortaya çıkardı. Kansere sebep olan bu besinler zamanla sağlığımızı bozarak kanser hücrelerinin çoğalmasına neden oluyor. Peki sağlığımızı tehdit eden bu besinler nedir? Kanserin oluşumuna sebep olarak tehlike yaratan bu besinler nelerdir? İşte kansere sebep olan besinler...
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Alkol

    Fazla tüketilen alkolün ağız, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Beyaz un

    Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edebilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Cips

    Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yoktur. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de bulunmaktadır. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır fakat bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Sıcak içecekler

    Son zamanlarda yapılan araştırmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borusuna zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 C olarak açıklamaktadır.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Çiftlik somonu

    ABD'de yapılan çalışmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır. Fakat bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonudur.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    GDO'lu gıdalar

    Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliyeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan araştırmaya göre; Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda (soya fasulyesi, buğday ve mısır) GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasaklamıştır.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler

    Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı araştırmalarda gösterilmiştir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Konserve yiyecekler

    Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanmaktadır. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere neden olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Organik olmayan meyveler ve sebzeler

    Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Avrupa ülkelerinde kullanımı yasalarca yasaklanmıştır, ancak ABD'de kullanılmaktadır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Mikrodalgada patlamış mısır

    Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır. Fakat onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozmaktadır. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi sebebiyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine sebep olabileceğini gösterdiğini söyledi.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Yüksek fruktozlu mısır şurubu

    Basitçe söylemek gerekirse bu tatlandırıcı, kanser hücrelerinin en sevdiği besin maddesi olarak açıklanıyor. Direkt kansere neden olmayabilir ancak kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına ve büyümesine izin verir. Genel olarak rafine şeker ve özellikle paketlenmiş yemeklerde bulunur.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Salamura gıdalar

    Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Hidrojenize yağlar-Trans yağlar

    Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısında değişikliklere neden olur.
  • DİKKAT! Bu besinler kansere neden oluyor! Bir şey olmaz demeyin kansere davetiye çıkaran gıdalardan uzak durun!

    Yapay tatlandırıcılar

    İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşerek vücudun yapısına zarar verir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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