Saçların pH dengesini koruyan elma sirkesi özellikle kuru saçlarda oldukça etkilidir. Kuru, kırılgan saçlarınız veya kaşıntılı bir saç deriniz varsa, birkaç damla elma sirkesi faydalı olabilir. Saç ve cildimizin pH değeri 5.5 civarındadır ve asidiktir. Normal saç tipi ürünleri alkalidir ve saçların kurumasına sebep olur. Şampuan sonra da kullanabileceğiniz elma sirkesi, saçınızın pH dengesini korumaya yardımcı olur.

Elma sirkesi saçlarda kepek oluşmasını da engelleyebilir. Zira elma sirkesinin mantar önleyici özelliği sayesinde yağ birikemez ve malassezia gibi maya mantarı oluşamaz.