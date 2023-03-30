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Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

Hayati bir öneme sahip olan potasyum besinlerde bulunur ve insan vücudu için gereklidir. Eksikliği birçok soruna neden olan potasyum vücudun ihtiyaç duyduğu bir mineral ve elektrolittir. Her ne kadar çoğu kişi muzda var olduğunu bilse de aslında potasyum içeren farklı besinler de mevcuttur. Vücudun tüm fonksiyonları için yüksek öneme sahip olan potasyum sinirler, kaslar ve kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına besin değerlerinin ve atıkların hücreler arasında taşınmasına yardımcı olur.

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  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Vücudun temel taşlarından biri olan potasyum faydalarıyla adeta bir şifa kaynağı. Günlük beslenme listenizde mutlaka ilk sırada olması gereken potasyumun eksikliği ve yüksekliği birçok hastalığa neden olabiliyor. Böbrek ağrılarınız artıysa veya böbrek taşı sürekli olarak gündeminizi meşgul ediyorsa potasyum takviyesine ihtiyacınız olabilir. Potasyum küçükten büyüğe herkesin tüketmesi gereken önemli bir besindir. İşte potasyum zengini 10 yiyecek
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    POTASYUM NEDEN ÖNEMLİ?

    "Potasyum ne işe yarar?" diye sorulduğunda uzmanlar yaşam için vazgeçilmez olduğu cevabını veriyor. Potasyum; kalbinizin, böbreklerinizin, kaslarınızın ve sinirlerinizin çalışmasında önemli rol oynayan bir mineraldir. Elektrolit olması nedeniyle sinirlerin uyarılara karşı yanıt vermesi ve kasların kasılmasında önemli bir rol oynar. Üstelik bu kaslara kalp kasları da dahildir. 
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Tuzdaki sodyumun kan basıncını yükseltmedeki etkisini dengeler. Böbrekleriniz vücudunuz için uygun miktarda potasyum alınmasını sağlar. Ancak kronik böbrek rahatsızlıkları olanlarda fazla potasyum vücuttan atılamayabilir. Bazı ilaçların potasyum seviyesini yükseltebileceğini unutmamalısınız.

    Düşük potasyum kan basıncınızı yükseltebilir, böbrek taşı riskini artırabilir ve hatta kalsiyumu kemiklerinizden çekebilir. Uzmanlar potasyum açısından zengin gıdaların felç riskini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Önemine rağmen araştırmalara göre birçok insan olması gerektiği kadar potasyum almaz.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Uzmanlar günde kadınlar için 2.600 miligram ve erkekler için günde 3.400 miligram potasyum tüketilmesini öneriyor.

    İşte potasyum içeren gıdalar
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Deniz ürünleri

    Somon, uskumru, pisi balığı, ton gibi popüler balıkların hepsi potasyum açısından zengindir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Avokado

    Mezelerin ve salataların vazgeçilmezi avokado potasyum bakımından zengindir. Yarım fincan kremalı avokado porsiyonu yaklaşık 364 miligram potasyum içerir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Baklagil

    Potasyum deposu olan önemli bir besin kaynağı ise baklagildir. Fasulye iyi bir potasyum kaynağıdır ve yarım fincan porsiyon başına yaklaşık 600 miligrama sahiptir. Bunun yanında soya fasulyesi ve mercimek de iyi potasyum kaynaklarıdır.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Meyve suyu

    Bütün meyveler iyi bir lif kaynağı olduğu için, insanlar genellikle meyve suları yerine bütün meyveye ulaşırlar. Ancak suyunu da göz ardı etmemek gerekir. Bir bardak havuç suyu için yaklaşık 689 miligram ve aynı miktarda kuru erik suyu için 700 miligramdan fazla potasyum içerir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Portakal suyu ve nar suyu da potasyum takviyesi için iyi seçimlerdir ve her biri fincan başına yaklaşık 500 miligram içerir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Meyveler

    Muz, potasyumla dolu tek meyve değildir. Kavun, hurma, nektarin ve portakalların hepsinde yarım fincan porsiyon başına 250 miligramdan fazla potasyum bulundurur. Kuru şeftali, kayısı, kuru erik ve kuru üzüm de potasyum bakımından zengindir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Muz

    Potasyum denilince ilk akla gelen muzdur. Orta boy muz yaklaşık 422 miligram içerir. Özellikle hamile kadınların her gün bir adet muz tüketmesi uzmanlar tarafından önerilir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Patates

    Her gün tükettiğiniz patates aslında bir potasyum hazinesidir. Kabuğuyla birlikte pişireceğiniz orta büyüklükteki bir patates 900 miligramdan fazla potasyum içerir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Domates

    Bir bardak doğranmış domates, 400 miligramdan fazla potasyum sağlarken, bir bardak domates suyu veya domates püresi 500 miligramdan fazlasını içerir. Konsantre domates salçası, çeyrek fincan başına 650 miligramdan fazla mineral bakımından daha da zengindir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Süt

    Sütün süper bir kalsiyum kaynağı olduğunu biliyoruz. Kalsiyum deposu olan süt aynı zamanda harika bir potasyum kaynağıdır. Bir fincan az yağlı veya yağsız süt, yaklaşık 350 ila 380 miligram potasyum içerir. Sade yoğurt ise fincan başına 500 miligramdan fazla netlik kazandırır.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    Yeşillikler

    Potasyum zengini besinler arasında yeşillik büyük bir yer tutar. Yarım fincan pişmiş ıspanak, 400 miligrama kadar potasyum içerir.
  • Böbrekleri ve kasları koruyor! Kalp krizini engelleyip, tansiyona ilaç olan potasyum deposu 10 besin

    GÜNLÜK POTASYUM İHTİYACI NASIL KARŞILANIR?

    Günlük potasyum ihtiyacını karşılamak için potasyum içeren yiyecekler tüketilmesi genellikle yeterli gelmektedir. Örneğin;

    - Yarım kase kuru kayısı günlük potasyum ihtiyacınızın yüzde 23’ünü,

    - 1 kase mercimek yüzde 16’sını,

    - 1 orta boy yüzde 9’unu karşılar.

     

    Mercimek, fasulye, patates, muz, balkabağı, ıspanak, brokoli, avokado, pancar yaprağı, portakal, domates, kavun, badem ve soya sütü, süt ve süt ürünleri, badem, kaju, somon ve tavuk gibi besinleri günlük öğünlerinizde tüketmeye çalışın. Kuru üzüm ve kuru kayısı gibi besinleri de sağlıklı potasyum kaynağı olarak ara öğünlerinizde tüketin.

    Günlük besinlerden en az 400-800 mg kadar potasyum almanız gerekir. 12 aya kadar olan bebeklerin potasyum ihtiyacı anne sütü ve ek gıdalardan karşılanabilir. Potasyum takviyesi sadece doktor kontrolünde alınmalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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