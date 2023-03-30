Vücudun temel taşlarından biri olan potasyum faydalarıyla adeta bir şifa kaynağı. Günlük beslenme listenizde mutlaka ilk sırada olması gereken potasyumun eksikliği ve yüksekliği birçok hastalığa neden olabiliyor. Böbrek ağrılarınız artıysa veya böbrek taşı sürekli olarak gündeminizi meşgul ediyorsa potasyum takviyesine ihtiyacınız olabilir. Potasyum küçükten büyüğe herkesin tüketmesi gereken önemli bir besindir. İşte potasyum zengini 10 yiyecek…