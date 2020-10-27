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Kolay mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Mercimek çorbası sofraların vazgeçilmezi olan yemeklerdendir. Hem kolay hem de çok lezzetli olan bu yemek başlangıç için mükemmeldir. Peki kolay mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte kolay mercimek çorbası tarifi...

Kolay mercimek çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Lezzetli mi lezzetli, yapılışı ile kolay olan mercimek çorbası tarifi vereceğim sizlere. Bu çorbaya dilediğiniz baharatları ekleyebilir ve kişi sayısına göre artırıp azaltabilirsiniz. Mercimek çorbası yapmak hiç

bu kadar hızlı, pratik ve de lezzetli olmamıştı. Şimdi tarife geçelim…

KOLAY MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

  • 1 litre su
  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 tane patates
  • Yarım havuç
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

KOLAY MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI:

  1. 1 litre suyu tencereye alalım.
  2. İçerisine kırmızı mercimeği, iri doğranmış olan patatesi, ince uzun şekilde kesilmiş havucu, zeytinyağı, sarımsakları ekleyelim.
  3. Tencere kapağını az açık şekilde kapatarak, kaynamaya bırakalım.
  4. Tencereyi orta ateşte, yarım saat boyunca pişmeye bırakalım.
  5. Sebzelerin piştiğini kontrol ettikten sonra hazır hale gelen malzemeleri, el robotu ile çekelim.
  6. Çorba kıvamına gelene dek yani hiç pürüz kalmayacak hale gelene kadar çekmeye devam edelim.
  7. Hala sıcakken içerisine tereyağı ekleyerek, lezzeti artırabilirsiniz.
  8. Dilerseniz sunum esnasında dilediğiniz baharatları kullanabilir, zevkinize göre afiyetle yiyebilirsiniz.
  9. Sıcak olarak kâselere alın.

Afiyet olsun…

PÜF NOKTASI

Tencerenin kapağını tamamen kapatır ve başından ayrılırsanız çorba taşma yapabilir.

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