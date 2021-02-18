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Kolay ve bereketli lokma tatlısı yapılışı: Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Cenazelerde, mevlidlerde, hayır işlerinde bir şey dağıtılacağı zaman akla ilk gelen şeylerin başında lokma tatlısı geliyor. Kültürümüzde yardımlaşmanın, paylaşmanın ve iyiliğin temsilcisi sayılabilecek lokma tatlısı kandillerin de vazgeçilmez tatlısı. İşte kolay ve bereketli lokma tatlısı yapılışı: Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Kolay ve bereketli lokma tatlısı yapılışı: Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Kültürümüzde kandillerde evimizde bir şeyler pişirip konu komşuya dağıtmanın büyük bir önemi vardır. Böyle günlerde en çok pişirilen tatlılardan biri de lokma tatlısı. Çok bereketli olması bir yana kolay yapılıyor olması da lokma tatlısını vazgeçilmez kılıyor. İşte Kolay ve bereketli lokma tatlısı yapılışı: Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma Tatlısı tarifi ve malzemeleri

Lokma Tarifi için gereken malzemeler:

3,5 su bardağı un
1 paket kuru maya
1 yemek kaşığı toz şeker
2 su bardağı ılık su

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

1,5 su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
3-4 damla limon suyu

Lokma Tarifi yapılışı:

Unu, geniş bir yoğurma kabına alın.
Ortasını havuz şeklinde açarak içine kuru maya ve toz şeker ilave edin.
Ilık suyu da azar azar ilave ederek yoğurun.
Cıvık ve ele yapışan bir hamur elde edin.
Bu şekilde hamurun üzerini temiz bir bezle örtün ve 1 saat mayalandırın.

Bu arada şerbetini hazırlayın

Bir tencerenin içine yukarda belirtilen miktardaki toz şeker ve suyu alın.
Şeker eriyince limon suyunu da ekleyin.
Hafif kaynamaya başlayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Mayalanmış olan bu hamuru sıkma torbasına alın.
Yağlanmış bir makasla hamurdan küçük toplar elde edin.
Kızgın yağın içerisinde nar gibi kızarana kadar tutun.
Kevgir yardımıyla lokmaları alın.
Soğumuş olan şerbetin içerisine atın.
5-10 saniye kadar şerbetin içinde kalsın.

Üzerlerine de tarçın serperek servise hazır hale gelmiştir.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Lokmaları hazırlamak için; yağlanmış bir araç kullanın.
Lokmalarınızı kızgın yağda kızartın.
Tarçın veya hindistan cevizi serperek de servis edebilirsiniz.
Sıkma torbası kullanarak daha rahat lokma tatlısı hazırlayabilirsiniz.

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