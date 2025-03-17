Kolektif House 10 yaşında

10. yaşını kutlayan Kolektif House'un Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, şunları söyledi: “Kolektif House olarak geçen 10 yıllık süreçte duvarların ötesinde bir birliktelik inşa ettik; özgürce üretmenin ve birlikte büyümenin adresi olduk. Lokasyonlarımızda yollar kesişti, sayısız fikir paylaşıldı ve bir masa etrafında başlayan sohbetler büyük hayallere, hayaller ise gerçeğe dönüştü. Bu elbette on yıllar boyunca sürecek, geleceğe uzanan bir yolculuk. Kolektif ruhla büyümeye, ilham vermeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz.”

“Kolektif House olarak bugün geldiğimiz noktada startup’lardan büyük kurumsal firmalara kadar herkes için en uygun çalışma alanlarını oluşturuyor ve geleceğin iş hayatına yön veriyoruz” diyen Ahmet Onur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hibrit çalışma düzenine geçişle birlikte esnek çalışma alanları kurumsal şirketlerden yoğun ilgi görüyor. Hem çalışanlar hem de şirketler için çok sayıda avantajı ve faydayı beraberinde getiren bu yapılar; çalışanlara özgürlük, üretkenlik, çeviklik sağlarken, şirketlere de maliyet verimliliği, ölçeklenebilirlik ve operasyonel esneklik sunuyor.”

CBRE’nin araştırmasına göre, hazır ofis pazarında İstanbul’da açık ara sektör lideri olduklarının altını çizen Ahmet Onur “Bugün 30’u aşkın lokasyonda yenilikçi ofis alanında değer üretiyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla güç birliği içinde hızlandırma programı paydaşı olmamızın yanında girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çatı olmayı başarmaktan da gurur duyuyoruz. Birçok etkinlik ve zirveye ev sahipliği yaparken, ürettiğimiz içeriklerle de bu etkiyi devamlı güçlendiriyoruz” dedi.

Büyüme stratejilerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığına vurgu yapan Ahmet Onur, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’deki genişlememizi hızlandırırken, yurt dışına açılma hedefimiz doğrultusunda coğrafi olarak yakın pazarları değerlendiriyoruz. Ayrıca, teknoloji yatırımlarımızla ofis yönetim çözümlerimizi daha entegre hale getirerek yeni nesil bir hizmet modeli geliştiriyoruz. Tüm bu adımlarla, uluslararası arenada sektörümüzün en prestijli markalarından biri olmayı amaçlıyoruz."