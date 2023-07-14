Kolları olmadan doğan bir bebek ve tüm zorluklara karşı beraber duran bir aile

25 yaşındaki Mariaan Strauss ve 26 yaşındaki eşi Hendrik Strauss, heyecanla ilk bebeklerini bekliyordu. Ancak hamileliğin 13. haftasında kötü bir haber aldılar; bebeğin kolları gelişmiyordu. Doktor hamileliği sonlandırmayı önerse de çift kabul etmedi.

Çift, hem çalışmanın hem de engelli bir çocuk yetiştirmenin zorluğunu biliyordu ancak oğullarını kucağına almak konusunda kararlıydılar.

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2022 yılının Haziran ayında Mariaan, oğlu Hendré'yi doğurdu. Ancak durumu kabullenebilmesi birkaç ayını aldı. Mariaan, “Çok güzel bir an olduğu için ağladık. Sonra büyük, karanlık depresyon beni vurdu."

"Neden biz? Neden bizim çocuğumuz? Dua ediyorsun ve sağlıklı bir çocuk istiyorsun ama sonra bu oluyor. Ama bugünü seçmek zorunda kalsaydım, onu yine aynı şekilde kabul ederdim."