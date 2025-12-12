Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Başkanı Trump'ı resmi olarak ülkeye davet etti | Dış Haberler

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD Başkanı Trump'ı resmi olarak ülkeye davet etti

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmen ülkeye davet ettiklerini ve uyuşturucuya karşı yürüttükleri mücadelenin gerçek boyutunu kendi gözleriyle görmesini istediklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 04:50 Güncelleme: 12.12.2025 - 05:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Petro, ABD Başkanı Trump'ı resmi olarak ülkeye davet etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bakanlar kurulu toplantısı sonrası konuşan Petro, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerini değerlendirdi.

        Petro, Trump'ın etrafındakiler tarafından "yanlış" bilgilendirildiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

        "Kolombiya'ya gelip kokain laboratuvarlarının ne olduğunu ve nasıl imha edildiğini görmesi için kendisini (Trump) resmen davet ettik. Günde 17 laboratuvar, yani her 40 dakikada bir tanesi yok ediliyor. Onun 'kokain fabrikası' dediği yerler aslında bina bile değil, sadece çubuk ve direklerden oluşan basit yapılar."

        ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'daki uyuşturucu laboratuvarlarını "bombalamakla" tehdit etmesine değinen Petro, bunun para israfından başka bir şeye yaramayacağını savundu.

        REKLAM

        Cumhurbaşkanı Petro, "Eğer bu yapılara füze atarlarsa, bu ABD için bir para israfı olur çünkü biz kara operasyonlarıyla 18 bin tanesini imha ettik. Görece basit yapılardır sadece çubuk ve bezden ibaretler fakat içlerindeki malzemeler değerli. Ayrıca bu operasyonların etkinliğini de büyük ölçüde artırdık. Bu nedenle Trump, bunları doğrudan ve yerinde görmesi için Kolombiya’ya davet edildi." ifadelerini kullandı.

        Petro, dünkü açıklamada, Trump'ın kendisini kastederek, "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacak" sözlerine yanıt vermişti.

        Hükümeti döneminde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik "büyük" operasyonlara imza attıklarını dile getiren Petro, "Trump, Kolombiya hakkında tamamen yanlış bilgilere sahip. Bu üzücü, çünkü kokain kaçakçılığı konusunda en fazla deneyime sahip ülkeyi ne yazık ki göz ardı ediyor. Görünen o ki, kendisiyle konuşanlar onu bütünüyle yanıltıyor." diye konuşmuştu.

        Trump, Kolombiya'yı da hedef almıştı

        Trump daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimin tırmanmasıyla birlikte Petro'nun "sıradaki hedef olacağını" söylemişti.

        Ulusal basına göre, Petro'yu defalarca eleştiren ve onu "yasa dışı uyuşturucu satıcısı" olarak nitelendiren Trump, dünkü açıklamasında söylemini daha da sertleştirerek, Kolombiya liderinin "akıllanmazsa büyük sorunlarla karşılaşacağını" ifade etmiş ve Kolombiya'yı, kokaini doğrudan ABD'ye gönderen "kokain fabrikaları" işletmekle suçlamıştı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #petro
        #trump
        #ABD
        #Kolombiya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        ABD ile Japonya'dan ortak tatbikat
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Şehit polisin katil zanlıları tutuklandı
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Samsunspor iyi başladı kötü bitirdi!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı