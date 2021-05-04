Kolombiya'da yeni vergi reformu protestolarında beşinci gün 0:00 / 0:00

Reuters

Kolombiya’da beşinci gününe giren protestolarda, Kolombiya Savunma Bakanı göstericileri yasa dışı silahlı gruplar olmakla ve vandalizmle suçladı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molona, yaptığı açıklamada protestolarda şiddet uygulayanların barışçıl gösteri yapanlar olmadıklarını vurguladı.

Molona, protesto gruplarının Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) isyancıları tarafından finanse edildiğini söyledi.

Protestolara ilişkin soruşturmanın yapılacağını ekleyerek ‘‘ Bu protestolar sırasında cezai eylemler nedeniyle hayatını kaybedenler için üzüldük’’ ifadelerini kullandı ancak göstericilerin ölü sayısına ilişkin net bir bilgi vermedi.

VERGİ REFORMU PROTESTOLARI

Kolombiya’da salgın döneminde açıklanan yeni vergi reformu başkent Bogota’da çıkan protestolarla başladı. Hükümetin yeni vergi reformunu protesto kapsamında kamu malına zarar vermekten çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Başkentte başlayan protestolar sırasıyla şehrin Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli yerleşim merkezlerine yayıldı. Kamu binaları ve polis araçlarının zarar gördüğü çatışmada Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, barışçıl protestolar haricinde vandalizmi eleştirdi ve pandemi döneminde zor zamanlardan geçildiğini aktardı.

Gösterilerde çok sayıda kişi kamu malına zarar vermekten gözaltına alındı. Göstericilere güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Ülkenin ikinci büyük şehri Cali'de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Ulusal grev kararı alan ülkede artan vergi tutarlarına ve Kolombiya'daki temel ürünler olmak üzere, yakıt, emekli maaşları ve çeşitli kamu hizmetlerinde vergilerin artırılmasına yönelik vergi reformu farklı meslek gruplarından kişileri bir araya getirmişti.

19 Mayıs’ta ikincisi düzenlenecek gösterilere ilişkin açıklama yapan işçi sendikaları lideri Kolombiya Ulusal İşsizlik Komitesi (UIK) Kolombiya sendikalarına ve halka çağrıda bulundu.

Protestolarda 1 polisin hayatını kaybettiği 17 kişininse öldüğü bildirildi ancak ülkedeki insan hakları örgütleri sayının daha fazla olabileceğini belirtti.