Ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunan kişiler için de erken teşhis amacıyla belirli aralıklarla yapılması önerilir. Elli yaşından sonra tarama testi olarak kullanılması yaygın bir uygulamadır. İnflamatuvar bağırsak hastalığı olan bireylerde hastalığın seyri izlenirken de kolonoskopiden yararlanılır. Bu işlem hem teşhis hem de bazı küçük tedavi işlemlerinin aynı anda yapılmasına imkân verdiği için sindirim sistemi sağlığının korunmasında önemli bir yer tutar. Kolonoskopi sonrası ne yenir? Öncesinde ne yapılır? İşte tüm detaylar.

KOLONOSKOPİ ÖNCESİ NE YENİR?

Kolonoskopi öncesi süreç, bağırsakların tamamen temizlenmesini sağlamak için belirli adımların dikkatle uygulanmasını gerektirir. İşlemden bir gün önce başlayan hazırlık döneminde berrak sıvılarla beslenme tercih edilir. Su, bitki çayı, et suyu ve posasız içecekler bu dönemin ana kaynaklarıdır. Katı gıdalar bırakılır ve bağırsakların rahatlaması desteklenir. Doktor tarafından verilen hazırlık solüsyonunun doğru saatte içilmesi bu sürecin en önemli kısmıdır. Solüsyon bağırsakları temizler ve işlemin net bir şekilde yapılmasına imkân sağlar.

REKLAM Bu dönemde lifli gıdalar, gaz yapan besinler, süt ürünleri ve posalı sebzeler önerilmez. Kahve ve kafein oranı yüksek içeceklerin sınırlı tutulması daha rahat bir hazırlık sağlar. Paketli ve yağlı yiyecekler bu süreçte sindirim sistemini zorlayacağı için tercih edilmez. İşlemden birkaç saat önce tamamen aç olmak gerekir. Su tüketimi son saatlerde doktorun verdiği süreye göre kesilir. Bu hazırlık dönemi doğru ilerletildiğinde işlem daha kısa sürer ve bağırsakların görüntülenmesi daha net olur. Kolonoskopi Öncesi Yenebilecekler Su

Bitki çayı

Et suyu

Tavuk suyu

Berrak elma suyu

Posasız içecekler

Yoğurt suyu

Şekersiz jel kıvamlı içecekler

Açık çorba

Posa içermeyen içecekler

Kolonoskopi Öncesi Yenmemesi Gerekenler

Lifli sebzeler

Meyve kabukları

Kuru baklagiller

Kuru yemişler

Tam tahıllı ürünler

Kızartmalar

Yağlı yiyecekler

Süt ve süt ürünleri

Gaz yapan yiyecekler

Acılı yemekler

Paketli ürünler Kolonoskopi öncesinde alkol kullanımı uygun değildir. Düzenli ilaç kullanan kişilerin doktoruna bilgi vermesi ve gerekli ayarlamaların yapılması gerekir. Bu adımlar dikkatle uygulandığında hem işlem daha güvenli hâle gelir hem de hastanın işlem sonrası toparlanma süreci daha rahat ilerler. Kolonoskopi sonrası beslenme ise bağırsakların işlemden sonra yeniden rahatlamasına yardımcı olacak şekilde hafif ve sakin bir yapıda ilerler. İşlem sırasında bağırsak tamamen boşaltıldığı için ilk saatlerde sindirimi zorlayacak gıdalardan uzak durmak gerekir.

REKLAM Başlangıç olarak çorba, yoğurt, püre ve haşlanmış sebzeler gibi yumuşak dokulu yiyecekler tercih edilir. Bu besinler bağırsak duvarını zorlamadan enerji sağlar. Patates püresi, kabak, havuç ve pirinç lapası bu dönemde en uygun seçenekler arasındadır. Su tüketimi düzenli sürdürülür. Bitki çayları da mideyi rahatlatır. Meyve tüketmek isteyen bireyler daha yumuşak yapılı elma kompostosu ya da muz gibi hafif seçeneklere yönelir. Yağ oranı yüksek yiyecekler, kızartmalar, baharatlı ürünler ve gaz yapıcı besinler birkaç gün sınırlandırılır. Kırmızı et yerine daha hafif olan tavuk, hindi ya da balık tercih edilebilir. Bu dönemde paketli gıdalar ve hamur işleri bağırsak hareketlerini bozabileceği için sınırlı tutulur. Tam tahıllı ürünlere geçiş yavaş ilerlemelidir. Lif oranı bir anda artırıldığında gaz ve şişkinlik oluşabilir. KOLONOSKOPİ SONRASI NASIL BESLENİLİR? Kolonoskopi sonrası beslenme düzeni bağırsakların işlemden sonra yeniden dengeli çalışmasına yardımcı olacak şekilde hafif ve kontrollü ilerler. İşlem sırasında bağırsak tamamen boşaltıldığı için ilk saatlerde mideyi ve bağırsak duvarını zorlamayan gıdalar tercih edilir. Çorba, yoğurt, püre ve haşlanmış sebzeler bu dönemin en uygun başlangıç seçenekleri arasında yer alır. Patates, kabak ve havuç gibi yumuşak dokulu sebzeler hem sindirimi kolaylaştırır hem de bağırsaklara hafif bir geçiş sağlar. Meyve tüketmek isteyen bireyler daha yumuşak yapılı muz ya da elma kompostosuna yönelir.

REKLAM Su tüketimi gün boyunca düzenli tutulur ve bitki çayları mideyi rahatlatır. Yağ oranı yüksek yiyecekler, kızartmalar, baharatlı ürünler, ağır soslar ve gaz yapan besinler birkaç gün sınırlandırılır. Protein kaynağı olarak kırmızı et yerine daha hafif olan tavuk, hindi ya da balık tercih edilebilir. Paketli gıdalar, hazır yiyecekler ve hamur işleri bağırsak hareketlerini olumsuz etkileyebileceği için bu dönemde önerilmez. Lifli ürünlere geçiş yavaş yapılmalıdır. Lif oranı bir anda yükseldiğinde gaz ve şişkinlik gibi etkiler ortaya çıkabilir. Beslenme planı ilk birkaç gün hafif ilerlediğinde bağırsaklar daha rahat toparlanır ve kişi günlük düzenine daha kolay uyum sağlar. Kolonoskopi Sonrası Yenebilecekler Çorba

Yoğurt

Püre çeşitleri

Patates püresi

Kabak

Havuç

Pirinç lapası

Muz

Elma kompostosu

Haşlanmış sebzeler

Az yağlı tavuk

Az yağlı balık

Az yağlı hindi

Bitki çayları

Su Kolonoskopi Sonrası Yenmemesi Gerekenler Kızartmalar

Baharatlı yiyecekler

Gaz yapan sebzeler

Kuru fasulye

Nohut

Lahana

Brokoli

Paketli ürünler

Hamur işleri

Çok yağlı etler

Ağır soslar

Gazlı içecekler

Alkol Kolonoskopi modern tıpta yaygın olarak uygulanan ve genel olarak güvenli kabul edilen bir inceleme yöntemidir. İşlem sırasında kullanılan cihazlar ve yöntemler geliştiği için risk oranı oldukça düşüktür. Buna rağmen her tıbbi işlemde olduğu gibi bazı olasılıklar bulunur. Bağırsak duvarında hassasiyet, hafif kanama, gaz ve kramp tarzı geçici etkiler işlem sonrasında görülebilir. Polip alınması gerektiğinde bu etkiler biraz daha belirgin olabilir. Nadir durumlarda perforasyon olarak bilinen bağırsak duvarında zedelenme riski bulunur fakat deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığında bu olasılık son derece düşüktür.