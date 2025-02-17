Kolonya orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken kolonya kullanmak ya da koklamak orucu bozar mı?

Ramazan ayı yaklaşırken, oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirmek isteyen birçok kişi çeşitli sorulara cevap arar. Oruç süresince hangi davranışların sakıncalı olduğu, özellikle günlük hayatta sık kullanılan ürünlerin orucu etkileyip etkilemediği merak edilir. Bunlardan biri de kolonya ve parfüm gibi ürünlerin orucu bozup bozmadığıdır.

Oruç süresince daha bilinçli hareket etmek ve ibadetinizi eksiksiz tamamlamak için hangi durumların orucu bozduğunu bilmek önemlidir. Gün içinde farkında olmadan orucunuzu riske atmamak adına, kolonya, parfüm ve benzeri ürünlerin kullanımı konusunda detaylı bilgi edinmeniz faydalı olacaktır.

REKLAM

Diyanet'e Göre Oruçluyken Kolonya Kullanmak Ya Da Koklamak Orucu Bozar Mı?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren kişiler, günlük alışkanlıklarının oruca etkisini merak edebilir. Bunlardan biri de kolonya kullanımıdır. Peki, kolonya orucu bozar mı? Diyanet kaynaklarına göre kolonya kullanmak, cilde sürmek veya koklamak orucu bozmaz. Son yıllarda hijyenin önemi daha da artmış, özellikle Covid-19 sürecinde kolonya kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu durum, Ramazan ayında oruçlu kişilerin kolonya konusunda tereddüt yaşamasına neden olmuş olabilir. Ancak, güvenilir dini kaynaklar kolonya sürmenin, koklamanın ya da dezenfektan olarak kullanmanın orucu bozmadığını açıkça ifade etmektedir.

Gün içinde ellerinizi temizlemek veya serinlemek amacıyla kolonya kullanabilirsiniz. Kolonya, sadece temizlik amacı taşıdığından dolayı orucu geçersiz kılmaz. Aynı şekilde, abdesti de etkilemez. Ramazan ayında hijyeninize dikkat ederken gönül rahatlığıyla kolonya kullanabilir, ibadetinize eksiksiz devam edebilirsiniz.

Dini kaynaklara göre parfüm, yiyecek veya içecek gibi sindirim sistemine alınan bir madde olmadığı için orucu bozmaz. Aynı şekilde, keyif verici bir madde olarak da kabul edilmediğinden dolayı parfüm kullanmak oruca zarar vermez. Bu konuda Diyanet’in görüşü de açıktır: Oruçluyken parfüm sıkmak ve koklamak orucu geçersiz kılmaz.

Parfümün abdest üzerinde de herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Abdest aldıktan sonra parfüm kullanabilir, gün içinde kıyafetlerinize ya da cildinize parfüm sıkarak kendinizi daha ferah hissedebilirsiniz. Ancak uzmanlar, cilt sağlığı açısından doğrudan ten yerine kıyafetlere sıkılmasını tavsiye etmektedir.