Kolorektal kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin

Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek, dünyada 3'üncü sıklıkta görülen kolorektal kanser vakalarının bölgede 20'li yaşlara kadar indiğine dikkati çekip, "Tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama, karın şişliği gibi durumlar bir anda beliriyorsa ve özellikle 40 yaş üzerindeyseniz; kolorektal kanser ön tanısına sahipsiniz diyebilirim" dedi.

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HEMOROİD VAKALARI BATIDA SIK GÖRÜLÜYOR

Adana'da 3 gün sürecek '8. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi' kapsamında ameliyatlara girmek için Ankara'dan gelen Prof. Dr. Bülent Menteş, cerrahinin bir sanat olduğunun altını çizerek, batıda en sık hemoroid ve çatlak gibi vakaların sıklıkla görüldüğünü belirtti. Bunun daha çok modern yaşamın getirdiği handikaplardan kaynaklı olduğunu dile getiren Menteş, Akdeniz tipi diyet, düzenli tuvalet ve duş alışkanlıkları ile bu hastalıkların önüne geçilebileceğini söyledi.

KOLON KANSERİ UYARISI: YANIK ET TÜKETMEYİN

Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Alabaz ise kongreye 500'e yakın katılım olduğunu söyledi. Bölgede mide, kolon, rektum kanserlerinin çok görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Alabaz, "Bu da bölgemizdeki yeme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Özellikle kolon kanseri açısından bakarsak, eğer aileden gelen genetik bir durum yoksa yanık et yemek, çok fazla kırmızı et tüketmek bu hastalıkların oluşumunda etkili oluyor" dedi.