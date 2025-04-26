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        Haberler Sağlık Kolorektal kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin | Sağlık Haberleri

        Kolorektal kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin

        Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek, dünyada 3'üncü sıklıkta görülen kolorektal kanser vakalarının bölgede 20'li yaşlara kadar indiğine dikkati çekip, "Tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama, karın şişliği gibi durumlar bir anda beliriyorsa ve özellikle 40 yaş üzerindeyseniz; kolorektal kanser ön tanısına sahipsiniz diyebilirim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:38
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        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
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        Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek, dünyada 3'üncü sıklıkta görülen kolorektal kanser vakalarının bölgede 20'li yaşlara kadar indiğine dikkati çekip, "Tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama, karın şişliği gibi durumlar bir anda beliriyorsa ve özellikle 40 yaş üzerindeyseniz; kolorektal kanser ön tanısına sahipsiniz diyebilirim" dedi.

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        HEMOROİD VAKALARI BATIDA SIK GÖRÜLÜYOR

        Adana'da 3 gün sürecek '8. Çukurova Gastro-İntestinal Hastalıklar ve Cerrahisi Kongresi' kapsamında ameliyatlara girmek için Ankara'dan gelen Prof. Dr. Bülent Menteş, cerrahinin bir sanat olduğunun altını çizerek, batıda en sık hemoroid ve çatlak gibi vakaların sıklıkla görüldüğünü belirtti. Bunun daha çok modern yaşamın getirdiği handikaplardan kaynaklı olduğunu dile getiren Menteş, Akdeniz tipi diyet, düzenli tuvalet ve duş alışkanlıkları ile bu hastalıkların önüne geçilebileceğini söyledi.

        KOLON KANSERİ UYARISI: YANIK ET TÜKETMEYİN

        Çukurova Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ömer Alabaz ise kongreye 500'e yakın katılım olduğunu söyledi. Bölgede mide, kolon, rektum kanserlerinin çok görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Alabaz, "Bu da bölgemizdeki yeme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Özellikle kolon kanseri açısından bakarsak, eğer aileden gelen genetik bir durum yoksa yanık et yemek, çok fazla kırmızı et tüketmek bu hastalıkların oluşumunda etkili oluyor" dedi.

        KOLOREKTAL KANSER GÖRÜLME YAŞI 20'YE İNDİ

        Kolorektal kanser vakası cerrahisini yöneten Adana Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alper Sözütek de bu vakaların bölgede 20'li yaşlara kadar düştüğünü belirterek, "Benim yönettiğim ameliyattaki vaka kolorektal kanserli ve rektum tıkanıklığı olan bir hastaydı. Kolorektal kansere bağlı bağırsak tıkanıklığı maalesef tedaviye geç kalmış hastalarda görüyoruz. Bu nedenle kolonoskopi taramalarını önemsiyoruz. Ailede, yakın akrabalarda eğer bir risk faktörü varsa erken dönemde kalın bağırsak taramalarını kolonoskopi ile yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bu vakalar bizim bölgemizde 20'li yaşlara kadar indi ve çok fazla artmış durumda. Dolayısıyla risk faktörleriniz varsa altını çiziyorum; illa bir şikayet beklemeyin, taramalarınızı yaptırın" diye konuştu.

        "CİĞERLERDE METASTAZLA KARŞILAŞILABİLİR"

        Bu hastalığın bazen semptom vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sözütek, "Kolorektal kanser hiç semptom vermeyeceği gibi son dönemde tıkanıklık ya da herhangi bir nedenle doktora gittiğinizde rutin taramalarda karaciğer ya da akciğere metastazlarla karşılaşabiliyorsunuz. Tuvalet alışkanlığında değişiklik, bulantı, kusma, kanama, karın şişliği gibi durumlar bir anda beliriyorsa ve özellikle 40 yaş üzerindeyseniz; kolorektal kanser ön tanısına sahipsiniz diyebilirim. Halkımızın 'Bağırsaklarım dışarı çıkacak, torba açılacak' gibi korkuları oluyor. Erken dönem müdahalelerde bunlar söz konusu değil” dedi.

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