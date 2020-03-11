Bayramlarda,baharda, vs. gibi özel günlerde kanepe,koltuk nasıl temizlenir? Ev hanımlarını çileden çıkartan koltuk temizleme tüyoları nelerdir? Evde koltuk temizlenir mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

KOLTUK TEMİZLEME TÜYOLARI NELERDİR?

Arap sabunu kullanımı ile koltuk temizleme;



Bilindik sabunlardan olan arap sabunu kullanarak koltuklarınızın tertemiz olmasını sağlayabilirsiniz. Sıcak su içerisine bir tutam arap sabunu karıştırdıktan sonra koltuklarını temizleyin. Daha sonra soğuk su ve yumuşatıcı ile ikinci silme işlemini yapın. Koltuklarınızı kurumaya bırakın. Bu şekilde koltuklarınız tertemiz olacaktır.

koltuk temizleme spreyi ve deterjanı;

Koltuk yüzeyinde oluşan lekeleri çıkartmak için çamaşır suyu kullanabilirsiniz. Ancak küçük bir alanda deneme yaptıktan sonra kullanmanızda fayda var. Limon kolonyası da koltuk üzerindeki lekeleri çıkartmada etkilidir. Çiğ lahana kullanarak da lekeleri soldurabilirsiniz. Koltuk üzerinde tükenmez kalem lekesi varsa bir pamuğa saç spreyi sıkın ve lekeyi ovalayın.

Kadife koltuk temizleme yöntemleri;

Eğer koltuklarınız kadife kumaşına sahipse kesinlikle çitilemeyin. Bu kumaşa zarar verir. Amonyak kullanarak yavaş hareketlerle temizleme işlemini yapın. Kirleri yumuşattıktan sonra fırça ile temizleyebilirsiniz.

Kumaş Koltuk Temizliği;

Koltuklarınızın üzerinde oluşan tozları ya da kırıntıları elektrik süpürgesi ile çekin. Sert tüy fırça ile yüzeydeki tozları ,kırıntıları ve topakları toplayın. Evinizce evcil hayvan beslemekteyseniz tüy toplayıcı ile koltuk yüzeylerindeki tüyleri toplayın. Koltuklarınızın sert yüzeylerini, metal ya da ahşap olan kısımlarını silin. Un bazlı deterjan ile temizlenmesi gerekir.Yumuşak temizleyici ile su olmadan temizlenmelidir. Su bazlı deterjan veya yumuşak temizleyici ile temizlenmelidir.

Sadece elektrik süpürgesi ile ya da uygun bir fırça ile temizlenmelidir.

DERİ KOLTUK NASIL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Kumaş türlerine göre dikkat edilmesi gereken koltuk temizliğinde deri koltuk temizliği operasyonuna, eğer sıvı bir leke söz konusu ise lekeyi kurulamakla başlayabilirsiniz. Emici bir kumaş parçası veya havlu kâğıt yardımı ile kumaştaki sıvının kurulanmasını sağlayın. Sabunlu su hazırlayın. Yumuşak bir kumaş parçasını bu suda ıslatın ve dairesel hareketlerle lekenin olduğu bölgeyi silin. Pamuklu olmayan herhangi bir kumaş da deri koltuğu temizlemenize yardımcı olacaktır.

Lekeli bölgeyi sildikten sonra koltuğu kurumaya bırakın ve kuruduktan sonra daire hareketleri ile tekrar silin.

Bunları yaptığınız halde hala leke çıkmamışsa, %10 alkol olan bir su ile tekrar silebilirsiniz.

KARBONATLA TEMİZLEME

En güçlü temizlik malzemelerinden biri de karbonattır. Koltuk temizleme konusunda da kullanabileceğiniz en doğal yöntemlerden biridir.İlk olarak koltuk kumaşına karbonat serpiştirin. Daha sonra temiz ve ılık suda bekletilmiş olan bez ile koltuk kumaşlarını ovalayarak temizleyin.Doğal deterjan olan karbonat sayesinde koltuk kumaşlarınız hem parlayacak hem de kötü kokuları yok olacaktır.