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'UMUTLARINIZI HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEYİN''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'ye gelen çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra koltuğunu, Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşında Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Küçük cumhurbaşkanı sorulan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz?' sorusuna, "Sistem güzel çalışıyor" şeklinde yanıt verince salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki Ozan'ın cevabı üzerine, "Benim vereceğim cevapları veriyor" dedi.



Tarihteki böylesine anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmesinin son derece manidar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Bu, ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın" şeklinde konuştu.