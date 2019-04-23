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'UMUTLARINIZI HİÇBİR ZAMAN YİTİRMEYİN''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'ye gelen çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra koltuğunu, Kuvayı Milliye Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşında Ozan Sözeyataroğlu'na bıraktı. Küçük cumhurbaşkanı sorulan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden memnun musunuz?' sorusuna, "Sistem güzel çalışıyor" şeklinde yanıt verince salonda gülüşmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yaşındaki Ozan'ın cevabı üzerine, "Benim vereceğim cevapları veriyor" dedi.
Tarihteki böylesine anlamlı bir günün çocuklara armağan edilmesinin son derece manidar olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bu, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu, devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Bu, ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin, heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin, hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın" şeklinde konuştu.
'ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİLEN ÖZEL BİR BAYRAM'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Pursaklar Feride Bekçioğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Selahattin Ortagenç'e devretti. Şentop'tan görevi devralan Ortagenç, 23 Nisan'ın Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil tüm dünya çocuklarına armağan edilen özel bir bayram olduğunu anımsattı. Ortagenç, "Bu günün çocukları olarak, ülkemiz ve tüm dünya çocukları için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
'ONLARDAN TEK İSTEĞİM HEP MUTLU OLMALARI'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak MEV Gökkuşağı Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Belinay Ceren Çoban'a devretti. Bakan Selçuk, Belinay'a "Sayın Bakanım burada bürokratlarınız oturuyor. Onlara herhangi bir talimatınız olacak mı?" sorusunu yöneltti. Belinay Ceren ise bu soruya "Onlardan tek istediğim hep mutlu olmaları. Özellikle bugün" yanıtını verdi. Bakan Selçuk'tan koltuğu devralan Çoban, yaptığı konuşmada, tüm çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan'ın önemine ilişkin duygularını dile getirdi.
'MECLİS, MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN EN ÖNEMLİ ADIMI'
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir heyet, Ankara Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret etti. Vali Vasip Şahin, ziyarette makam koltuğunu Sincan Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nefise Belinay Kayışlı’ya devretti. Vali Şahin, "Devlet olarak, millet olarak adeta seferberlik anlayışı içinde sizlere en iyi şartları hazırlamanın gayreti içindeyiz. Elde edeceğiniz başarılarla geleceğimiz daha güzel, daha müreffeh olacaktır. Bu konuda sizlere güveniyoruz” dedi. Vali Şahin’in makam koltuğunu devrettiği Nefise Belinay Kayışlı da milli iradenin temsil makamı Meclis’imizin, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin kuşkusuz en önemli adımı olduğunu söyledi.
'HEDEFİM İSTANBUL İÇİN EN İYİ ŞEYLERİ YAPMAK'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın makamına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit oturdu. İki kıtayı birbirine bağlayan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim ve güzel şehir olarak tanımladığı İstanbul'a valilik yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Yiğit, "Gelecekle ilgili hedefim İstanbul için en iyi şeyleri yapmak. İstanbul'u daha güzel bir şehir haline getirmek. Huzur olsun, insanlar birbirini incitmesin. Çocukların bugünü doya doya eğlenerek ve mutlu olarak geçirmelerini diliyorum" dedi. Vali Ali Yerlikaya'nın, "Basın mensupları aracılığıyla ne mesaj vermek istersin?" sözleri üzerine, Yiğit, "Bizim bu güzel konuşmalarımızı tüm ülkemize yaydığınız için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'BARIŞ İÇİNDE BÜYÜYECEĞİMİZ NİCE BAYRAMLAR DİLİYORUM'
23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkent'in farklı ilçelerindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Her 23 Nisan'da olduğu gibi gelenek bozulmadı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Kerem Negis oturdu. Başkanlık koltuğunu Başkan Yavaş’tan devralan Kerem Negis’in ilk mesajı dünya barışı oldu: "Dünya çocuklarıyla birlikte neşe dolu gülüşlerimizin gökyüzünü çınlattığı, hep mutlu olduğumuz, barış içinde büyüyeceğimiz daha nice güzel bayramlar diliyorum" dedi. “Adettir, Belediye Başkanı olunca neler yapmak istiyorsun, ilk talimatın ne olacak” diye soran Başkan Yavaş’a, Kerem Negis, okullarda spor alanlarının azlığından yakındı. Başkan Yavaş da, Negis'in isteğini onaylayarak daha önce belediye başkanlığı seçim kampanyası sırasında bu konuyu dile getirdiklerini belirterek, çocukların taleplerini dikkate alacakları sözünü verdi.
'GÜZEL EVLAT GÜZEL MESAJLAR VERDİ'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda makam koltuğunu, Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Halil Efe Kaya’ya devretti. Kaya, çevre temizliği, okullara yardım, kültür sanat merkezleri konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Başkan İmamoğlu ise, koltuğun emanet olduğunu, her vatandaşın bu koltuğa oturabileceğini hissetmesi gerektiğini ifade ederek, "Güzel evlat da güzel mesajlar verdi. Çocukların isteklerini yerine getirdiğinizde zararlı bir şey yapmazsınız" dedi
PARKLARDA YAPILAN ÇALIŞMALARI SORDU
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu öğrencilerini makamında kabul etti. Okul müdürü, sorumlu öğretmen ve bazı sınıf arkadaşları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturdu. İlk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağıran Yılmaz, çocukların güvenliği için alınan önlemleri ve okul çevreleri ile parklarda yapılan çalışmaları sordu. Gömce de alınan tedbirler ile geçmişte yapılan ve devam etmekte olan çalışmaları anlattı. Çalışkan ise "Çocuklar bizim için çok kıymetli. Onların başına gelebilecek en ufak bir zararda şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını bildiriyoruz" dedi.
'TABLET VE TELEFONDA FAZLA OYUNA ÇÖZÜM BULDUM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamında minik öğrencileri kabul etti. Bakan Fahrettin Koca, makamını Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencisi olan Kayhan Yaşar'a devretti. Bakan Fahrettin Koca'nın, "Sayın Bakanım" diye hitap ettiği Kayhan Yaşar bir mesajı olduğunu söyleyip, tablet ve telefonla daha fazla oynanmaya başlandığına çözüm bulduğunu çözümünün belirli saatler de verilmesi, annelerinin çocuklarını uyarılması için görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.
'BAKAN OLMAK GÜZEL ŞEY'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Mustafa Umeyr Akay'a devretti. Bakan Dönmez, "Enerji konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımız zaten enerji dolu. Onlar enerjilerini dışarıya pozitif olarak yansıttığında etkilenmeyecek insanoğlu yok. Bugün bunu bizzat müşahede etmiş olduk" dedi. Koltuğu devralan Siirt Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mustafa Umeyr Akay da, "Bakanımız bize çok güzel şeyler yaptırdı. İlk olarak dergimizi gönderdi. Yetmedi bizi bir de Ankara'ya davet etti. Ona çok teşekkür ediyorum. Bakan olmak güzel bir duygu" diye konuştu.
KOLTUĞA SURİYELİ BERİVAN OTURDU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın koltuğuna, 15 Nisan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Suriyeli Berivan Abbas oturdu. Doğuştan sol gözü görmeyen Abbas, başkanlık koltuğunu devraldıktan sonra, Suriyeliler adına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a seslendi. Abbas, Özcan'a, Bolu Belediye Başkanı, kardeşlerimin ekmeğini kesme dedi.
'SOKAK HAYVANLARINI ÜZMEYELİM'
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, lösemi hastası 7 yaşındaki Öge Berin Olgaç ve 10 yaşındaki Hamdi İşler'e devretti. Rektörlük makamını devralan çocuklardan Hamdi İşler ise AÜ yönetimi olarak sanata, bilime ve spora önem verdiklerini belirtti. Sokak hayvanlarına daha fazla değer veren bir toplum hayal ettiğini vurgulayan İşler, "Bir sihirli sopam olsaydı, sokak hayvanlarına eziyet eden insanları düzeltmek isterdim. Sokak hayvanlarını üzmeyelim. Herkesin bayramını kutlarım." ifadelerini kullandı.
DEVE GÜREŞLERİNİ KALDIRDI, BURS VERİLMESİNİ İSTEDİ
İzmir'in Bayraklı ilçesinde Belediye Başkanı Serdar Sandal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu 100. Yıl İlkokulu 4´üncü sınıf öğrencisi Ada Aktaş´a bıraktı. Çocuk başkan ilk icraat olarak deve güreşlerini kaldırdı, oraya harcanacak paranın maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere burs olarak verilmesini istedi.
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