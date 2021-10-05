Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Komana Antik Kenti'nde Roma kılıcı bulundu

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan kılıç (spatha) bulundu

Komana Antik Kenti'nde Roma kılıcı bulundu
AA

Tokat'taki Komana Pontika Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan kılıç (spatha) bulundu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, 2021 yılı kazı çalışmalarının Yeşilırmak Nehri'nin yanında, verimli bir ova içindeki, bugünkü Gümenek mesire alanının hemen yanında yer alan Hamamtepe höyüğünün kuzey bölgesinde yoğunlaştığını söyledi.

Komana Antik Kenti'ndeki arkeolojik çalışmaların 2004 yılından beri devam ettiğini dile getiren Erciyas, kazı çalışmalarının Komana'da yerleşim tarihinin Geç Kalkolitik Çağ'a (Bakır Çağı) kadar uzandığını gösterdiğini vurguladı.

Erciyas, Selçuklu dönemi yapı kalıntılarının, tepenin bu dönemde seramik üretim merkezi olduğunu gösterdiğini belirterek, Orta Bizans döneminde de mezarlık olarak kullanıldığını ve şapellerin yapıldığını aktardı.

"KILICIN MS 3. YÜZYILA TARİHLENDİRİLMESİ MÜMKÜN"

Prof. Dr. Erciyas, Hamamtepe'nin Komana'nın merkezinde yer aldığını ifade ederek, "Erken Bizans Döneminde olasılıkla bir garnizon olarak kullanılmıştır. 2021 yılında ızgara planı daha net ortaya çıkan büyük yapının askeri niteliği olduğu düşünülmektedir" dedi.

Kazı çalışmalarında bu yıl ilk defa Roma Dönemi (3. yüzyıl) yapı katmanına ulaştıklarını söyleyen Erciyas, şöyle devam etti:

"Ağır yangın geçirmiş bir binanın kazılabilen küçük kısmında bir kap ile birlikte demir bir kılıç bulduk. Kılıç, 70 santimetre uzunluğundaki demir bıçağı ve 17-18 santimetre uzunluğundaki demir kabzasıyla Roma İmparatorluk Çağı'nda kullanılmış olan 'spatha' tipi kılıcı anımsatmaktadır. MS 1-6. yüzyıl arasında kullanımda olan bu tip kılıçların hem savaşlarda hem de gladyatör dövüşlerinde kullanılmış olduğu bilinmektedir. Savaş esnasında ön safta yer alan askerlerin daha önceki dönemlerde kullandıkları kısa kılıç tipi olan 'gladius'un yerini alan 'spatha'ların bir örneği olabileceği düşünülen kılıç, yangın geçirmiş bir tabakanın içinden geldiği için oldukça yanmış durumda. Komana'dan gelen, kılıcın bulunduğu tabakada ortaya çıkartılmış olan sikkelere bakarak tarihlendirme yapıldığında ise söz konusu kılıcın MS 3. yüzyıla tarihlendirilmesi mümkün."

Prof. Dr. Erciyas, "Yanık tabaka içindeki buğday, badem ve benzeri kalıntılar, gelecek yıl sürdürülecek kazı çalışmalarında yapının fonksiyonu ve dönemin ekonomisi, beslenmesi, yaşam biçimleri ile ilgili önemli bilgiler sağlayacağımızı göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Roma Dönemi'nin altında bir yandan Geç Demir Çağı-Erken Helenistik yapı ve kontekstler, diğer yandan bu dönemlerin tahrip ettiği katmanlardan Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı buluntuları geldiğine işaret eden Erciyas, "Helenistik dönemde Komana'nın, öngörüldüğü gibi hem Karadeniz kıyıları, hem batı Anadolu hem de Ege ve Akdeniz ile ilişkilerinin sıkı olduğu, geçmiş yıllarda bulunan III. Thutmose skarabe mührü, Ege menşeli kaplar, Galat tipi fibula gibi buluntulardan anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

KOMANA PONTİKA ANTİK KENTİ

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bal kabağı kasabasındaki dev kabak dünya rekorunu bekliyor
YAŞAM Ağırlığı 1040 kilogram! Dünya rekorunu bekliyor
Mersin'de dev mantar bulundu
YAŞAM Yaylada buldu! "İlk defa bu kadar büyüğüyle ...
Alman atlet Meksika’yı kuzeyden güneye koşarak 120 günde geçti
YAŞAM Alman Forrest Gump bir ülkeyi kuzeyden güneye koşarak ...
Nevşehir'de nikahları sıcak hava balonunda kıyıldı
YAŞAM Gökyüzünde 'evet' dediler
'Gladyatörler Kenti'nde geçmişteki depremlerin izleri araştırılıyor
YAŞAM 'Gladyatörler Kenti'nde geçmişteki depremlerin izleri
Hakkari'de görülen kuş türleri gözlemcileri heyecanlandırdı
YAŞAM Bu ilçelerde ilk kez tespit edildi... Heyecanlandırdı
Sebastapolis Antik Kenti'nde 3 mezar tespit edildi
YAŞAM Tokat'ta tespit edildi... İkisi yetişkin biri çocuk
Derebaşı Virajları adrenalin ve doğa tutkunlarını ağırlıyor
YAŞAM Derebaşı'ndan geçmek cesaret istiyor!
Günlük burç yorumları! (5 Ekim 2021 Salı)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Yanından geçiliyor ama fark edilmiyor! Eminönü İskelesi'nde belirlendi
YAŞAM Yanından geçiliyor ama fark edilmiyor! Eminönü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.