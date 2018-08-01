BENİM ADIM OSSSMAN
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Çılgın Sedat'ın ilk filmi

Şarkıcılıktan kulüp işletmeciliğine geçen, Survivor yarışmasıyla eski şöhretine yeniden kavuşan Çılgın Sedat yapımcılığa başladı. Kadrosunda Cengiz Kurtoğlu'ndan Yıldız Tilbe'ye Çiğdem Tunç'tan Metin Yıldız'a kadar pek çok tanınmış ismi barındıran “Benim Adım Osssman” filmi 17 Ağustos'ta vizyondaki yerini alacak

01.08.2018 - 10:38 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yapımcılığını “Çılgın Sedat” olarak tanınan ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği “Benim Adım Osssman” filminin hazılıkları tamamlandı. Çekimlerine geçtiğimiz yıl başlanan ve uzun bir hazırlık dönemi geçiren film 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin kadrosunda Çılgın Sedat'ın yanı sıra Metin Yıldız, Ateş Fatih Uçan, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe, Deniz Oral, Songül Karlı, Latif Doğan, Ertem Şener, Nur Ertürk, Yudum, Tayfun Sav, Çiğdem Tunç, Yalçın Özden, Hakan Hatipoğlu ve Selahattin Taşdöğen gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Hikayesi “Çılgın Sedat” a ait olan ve “Sevgi Engel Tanımaz!” temasıyla yola çıkan film “kekeme” olan Osman’ın hayatını yer yer hüzünlü yer yer eğlenceli bir dille anlatıyor. Komedi ile dramı harmanlayan film, hayatını bir gazetede köşe yazarı olmaya adamış Osman'ın gazetede çalışmak için evden ayrılmasının ardından yanına gelen kuzeni Fiko(Metin Yıldız)ve Dursun (Ateş Fatih Uçan) ile birlikte değişen hayatını konu alıyor. İlk kez yönetmenlik deneyimi yaşayan Çılgın Sedat, çok farklı bir komedi ile hem yapımcı hem yönetmen hem de oyuncu olarak karşımıza çıkacak.

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