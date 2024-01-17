Haberler Yaşam Komedonlardan, siyah noktalardan kurtulmak mümkün! 15 dakikada etkisini gösteriyor!

Komedonlardan, siyah noktalardan kurtulmak mümkün! 15 dakikada etkisini gösteriyor! Ciltte meydana gelen komedonlar, büyüyen gözenekler, siyah noktalar kişiler için problem arz eder. Özgüveni düşüren bu cilt problemleri için bazı doğal yöntemler bulunur. Bu yöntem ile kısa süre içerisinde cilt problemlerinizi en aza indirebilirsiniz. Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:16 facebook

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Siyah noktalar, lekeler, beyaz noktalar, komedonlar cilt bakımının en sık rastlanan sorunlarındandır ve bu küçük düşmanlarla baş etmek bazen zorlu bir mücadele olabilir. Ancak endişelenmeyin, çünkü bu problemleri doğal yöntemlerle çözebilirsiniz.

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KOMEDON NEDEN OLUŞUR? Ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan komedonlar genellikle burun, alın, çene ve yüz gibi yağ bezelerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde görülür. Komedonlar gözenek içerisinde biriken ölü deri hücreleri, sebum ve kir birikintileri sebebiyle meydana çıkar.