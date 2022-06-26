Komşudaki 'tahtakurusu' öldürüyordu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Bağcılar'da, 6 katlı bir apartmanın 4'ncü katındaki komşuları ikinci el eşyalarındaki tahta kurularını temizlemek için tarım ilacı kullanınca, 2'si çocuk 5 kişi zehirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yenigün Mahallesi 589'uncu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 4'ncü katta oturan bir daire sakini ikinci el eşyalarındaki tahta kurularından kurtulmak için ilaçlama yaptırdı.

2'ÇOCUK 5 KİŞİ ETKİLENDİ

O sırada merdivenlerden evlerine çıkarken, kapının açılmasıyla ilaçtan etkilenen Kadir Topal, eşi, 6 aylık bebekleri ve 2.5 yaşındaki çocuklarının zehirlenmesine neden oldu. Ayrıca ortak havalandırma kullanan bitişik bir apartmandaki dairede banyoda olan bir kadın da ilaçtan etkilendi. Tedavi edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'ÇOCUK MERDİVENLERDE YIKILDI'

Zehirlenen Kadir Topal ölümden dönüklerini belirterek, yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çocuklarımdan biri 6 aylık bebek, diğeri 2.5 yaşında. Çocuk merdivenlerde yıkıldı. Öksürdük, ilaç boğazımıza yapıştı. Yani ölümden döndük, zor bela eve çıktık. Elimde çanta vardı, olduğu gibi yere düştü. Eve geldim fayda etsin diye yoğurt yedik, ayran içtik. Fayda etmedi. En sonunda ambulansı aradım, serum ve hava verdiler.

SADECE EVİMİZE ÇIKIYORDUK

Bir kadın vardı, o da kendi evindeydi işte. Tuvalette yakalanmış. Onu hastaneye götürdüler ama, o kadın da iyi değildi. Biz 14 numarada oturuyoruz, onlar 7 numarada. Binanın içinde merdivenlerden evimize çıkarken, ilaçlamayı yapmıştı. Kapıdan çıkarken o maske takmıştı zaten. Karı koca onlar da çok kötüydü. O esnada oradan kapıların önünden geçerken aldık. Zaten o koku bir yayılmış ki. Öyle böyle değil. Herkes evindeydi ama biz onların kapısının önünden geçerken, ilaçlama yaptığı esnada aldık. Direkt koku bize vurdu. Biz içeriyle kesinlikle temas etmedik. Sadece evimize çıkıyorduk. Nasıl bir zehirse çok etkiliydi. Evin içine girmiş olsaydık o anı düşünemiyorum."

'AFAD'A SORDUK TARIM İLACIYMIŞ'

Bina sakini Umut Köklü ise, "Böcek ilacından zehirlenmişler. Üst kattakiler kapıda zehirlenmişler, merdivenleri çıkana kadar öksürüyorlar. Bizde bir şey yok karşı komşusunda yok. 4 kişilik bir aile. Biri 6 aylık bebek, diğeri 2.5 yaşında. Çocuklara oksijen verildi. Diğer zehirlenen karşı apartmandan. Banyodaymış havalandırmadan dolayı zehirlenmiş. AFAD'a sorduk tarım ilacıymış. İkinci el eşya almışlar tahta kurularından kurtulmak için tarım ilacı sıkmışlar" dedi.