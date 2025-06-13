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        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!

        Sakarya'da, eşinden boşandığı öğrenilen ve yalnız yaşayan 68 yaşındaki Recep Bostancı, apartmana yayılan koku üzerine girilen dairesinde ölü bulundu. Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:51
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        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
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        Sakarya'da olay, Adapazarı ilçesinde Çeşme Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir çalışmayan ve daha önce kahvehane işlettiği öğrenilen Recep Bostancı'dan (68) haber alamayan komşuları, apartman içini saran kokudan şüphelenerek, durumu bina yöneticisine bildirdi.

        CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTILAR

        DHA'daki habere göre yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler, Bostancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        CESEDİ BOZULMAYA BAŞLAMIŞ

        İncelemede, Recep Bostancı'nın uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı tespit edildi. Bostancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen ve eşinden boşandığı belirtilen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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