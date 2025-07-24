Tornavidalı saldırı kamerada!

DHA'nın haberine göre; olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

K.İ., otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'nin saçından çekip, tornavidayla saldırdı.

B.Y., kalçasına isabet eden tornavida ile yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan B.Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.İ. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.