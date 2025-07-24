Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tornavidalı saldırı kamerada! | Son dakika haberleri

        Tornavidalı saldırı kamerada!

        Konya'nın Ereğli ilçesinde K.İ., otobüs durağında 20 yaşındaki komşusu B.Y. adlı kadını saçlarından çekip tornavida ile yaraladı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:55 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tornavidalı saldırı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 13.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi.

        K.İ., otobüs durağında tartıştığı komşusu B.Y.'nin saçından çekip, tornavidayla saldırdı.

        B.Y., kalçasına isabet eden tornavida ile yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kalçasından yaralanan B.Y., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. K.İ. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        Rusya-Ukrayna görüşmesi sona erdi
        "Başımız sağ olsun"
        "Başımız sağ olsun"
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Sakarya, Bilecik, Manisa, İzmir ve Karabük'te orman yangını
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        Fenerbahçe'den dört dörtlük prova!
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        ABD basınından 'Epstein' iddiası
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        "Yahudi devletine karşı bitmeyen sorumluluğumuz var"
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Galatasaray'dan 3 gollü prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı