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HaberlerGündem3. SayfaDuygu Delen davası... SON DAKİKA: Bilirkişi raporu yayınlandı!
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Bilirkişi raporu: "Kazayla düşmemiş!"

Gaziantep’te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in (17) ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti, keşif raporunu tamamladı. Raporda, Delen’in kazara düşmesinin mümkün olmadığını aktaran heyet, Delen’in düşerken bilincinin açık olduğunu belirledi

Duygu Delen davası... SON DAKİKA: Bilirkişi raporu yayınlandı!
Bilirkişi raporu: "Kazayla düşmemiş!"
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İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda, 13 Ağustos 2020 tarihinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17),hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

KASTEN ÖNDÜRME VE İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak, "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ RAPORUNU HAZIRLADI

Erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu hazırladı.

Delen’in hayatını kaybettiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde 19 Mart'ta keşif yapan bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

"AĞIR HAKARETLER VE ŞİDDET UYGULADI"

Duygu’un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet, raporda, olayın Kaplan’ın maktul Delen’e ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

"DUYGU DÜŞERKEN BİLİNCİ AÇIKTI"

Maktul Delen ile balkonun fiziksel ölçülerini karşılaştıran heyet, Delen’in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını tespit etti.

Delen’in düşmesini hızlanarak ve sıçrayarak ileri doğru hızlanma şeklinde değil, ilk hızsız bedenin yer çekimi etkisinde ağırlığı ile serbest düşme olarak değerlendiren heyetin raporunda, “Delen’in sağ omuz ile dirsek ve sol bacağında meydana gelen ray tipi görünümlü ekimoz şeklinde tarif edilen lezyonlar yüksekten düşme neticesinde meydana gelmiştir.

"YERE DÜŞERKEN SAĞ EL AÇIK"

Kamera kayıtlarının saniyenin 1/12 olacak şekilde yavaşlatıldıktan sonra incelenmesinde; yere yaklaşma anında Delen’in sağ elinin parmaklarının açık, sağ el ve kolunun omuza paralel halde olduğu, sol kolunun ise dirsekten bükülmüş, el parmaklarının ise açık olduğu tespit edilmiştir. Bu görüntüler ışığında şahsın bilincinin tam kapalı olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

"SAĞLIKLI KARARI MAHKEME VERECEK"

Delen’in balkondan düşmesinden önce oda içerisinde şiddet ortamı olduğunun olay yeri fotoğraflarından anlaşıldığı belirtilen raporda, “Duygu Delen’in 4. kat balkonundan kaza sonucu düşmediği tespit edilmiş olup, intihar veya atılma yönünden değerlendirildiğinde; olayın asıl cereyan tarzının bilinemeyeceği, bu bağlamda kamera görüntüsünün yalnızca yere temasa yakın ana hitap ettiği, balkondaki olayın olası gerçeğinin anlaşılmasına yarayabilecek herhangi bir görüntü ya da tanık beyanının bulunmaması nedenleriyle, olayın cerayanı ile birlikte suç kasıt ve vasfının sayın mahkemece daha sağlıklı değerlendirebileceğinden de hareketle müessif olayın; sanık Mehmet Kaplan’ın ölen Duygu Delen’e ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu ağırlıklı zorlamasına bağlı meydana geldiğine dair kanaat oluşmuştur” denildi.

YARIN YARGI ÖNÜNE ÇIKACAK

Delen’in ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına yarın görülecek duruşmada devam edilecek.

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