'Konken Partisi' 27 Ocak’ta seyirciyle buluşuyor

Tiyatrokare’nin merakla beklenilen yeni oyunu Konken Partisi, 27 Ocak’ta seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. 1978 Pulitzer Ödüllü oyunu, Nedim Saban farklı bir bakış açısıyla sahneye taşıdı. D.L.Coburn'den Seçkin Selvi'nin Türkçeleştirdiği duygusal komedide; on yıldır kapalı gişe oynanan Ahududu oyunuyla tiyatroya dönen Melek Baykal ile Ankara sahnelerinin usta ismi Mehmet Atay rol alıyor. Ankara sahnelerinin usta oyuncusu Mehmet Atay, bu oyunla ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Afiş tasarımını Galip Aksular'ın yaptığı Konken Partisi'nin konusu şöyle: Hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller, zamanlarını konken partileriyle geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatırırlar. Oyunda kaybetseler bile, hayatta kazanmak için hiçbir zaman geç olmadığını fark ederler. Çünkü hayat bir oyunsa, bu oyunu kazanmak için asla geç değildir. Oyunun yönetmeni Nedim Saban, sevgi ve umut aşılayan oyunun mümkünse ailenin farklı kuşaklarından bireylerle birlikte izlenmesini öneriyor.

27 Ocak’ta Baba Sahne'de seyirciyle buluşmaya hazırlanan “Konken Partisi’nin ilk oyun biletleri Baba Sahne ve tiyatrolar.com.tr'de satışa çıktı. Mart ve Nisan ayındaki diğer tüm oyunların biletleri Biletinial üzerinden temin edilebilir.