Kahramranmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 deprem felaketlerinin ardından, depremden evi yıkılan ve zarar görenler için bölgede çadırlar ve geçici barınma alanları kuruldu. AFAD, depremde evi zarar gören depremzedeler için konteyner ev başvurularının e- Devlet kapısı üzerinden başladığını açıkladı. Peki, "AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, başvurular başladı mı?" İşte AFAD Konteyner Ev başvuru detayları...