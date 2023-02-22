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2023 Konteyner Ev Başvuruları başladı! AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen deprem felaketinden milyonlarca kişi etkilenirken, binlerce bina kullanılamaz hale geldi. Yaşanan felaketin ardından birçok depremzede bölgede kurulan çadırlara yerleştirilirken, AFAD, depremden evi zarar gören afetzedeler için konteyner ev başvurularının, e- Devlet üzerinden başladığını duyurdu. İşte AFAD konteyner ev başvuru ekranı...

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  • Konteyner Ev Başvurusu başladı 2023: AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    Kahramranmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 deprem felaketlerinin ardından, depremden evi yıkılan ve zarar görenler için bölgede çadırlar ve geçici barınma alanları kuruldu. AFAD, depremde evi zarar gören depremzedeler için konteyner ev başvurularının e- Devlet kapısı üzerinden başladığını açıkladı. Peki, "AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, başvurular başladı mı?" İşte AFAD Konteyner Ev başvuru detayları...
  • Konteyner Ev Başvurusu başladı 2023: AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    KONTEYNER EV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kahramanmaraş’ta meydana gelen şiddetli depremler sonrasında AFAD tarafından depremzedelere konteyner ev başvuruları açıldı. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD konteyner ev başvurusu yapabiliyor.

     
  • Konteyner Ev Başvurusu başladı 2023: AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    e-Devlet konteyner ev başvurusu yapmak için; T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile e-Devlet hesabınızı açın. Arama kısmına Afetzede Barınma Desteği Başvurusu (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yazın.

     
  • Konteyner Ev Başvurusu başladı 2023: AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    Çıkan ekranda yer alan başvuru formunu doldurun. İkamet adresi, hasar gören evin hasar durumu gibi bilgileri içeren kısmı doldurun. Açılan ekranda ise “Konteyner Talebinde Bulunmak İstiyor musunuz?” sorusuna “Evet” cevabını verin.

     
  • Konteyner Ev Başvurusu başladı 2023: AFAD konteyner ev başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

    “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum.” ve “Başvuru formunda yer alan verilerin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum.” seçeneklerini onayladıktan sonra başvur bölümüne tıklayın.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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