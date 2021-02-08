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Konu anlatımlı ders videoları izle! Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ders videoları

5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm sınıflar için soru bankası ve konu anlatımı Habertürk Akademi'de erişime açıldı. DijiDemi işbirliği ile öğrencilerimize 7500'den fazla video ile eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşte Ortaokul ve lise konu anlatımlı ders videoları izle! Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ders vidoları

Konu anlatımlı ders videoları izle! Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ders videoları

Uzaktan eğitime geçilen bu yeni dönemde öğrencilerin ders kaynaklarına ihtiyacı da arttı. Habertürk Akademi öğrencilerin erişimine açıldı. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan tüm öğrenciler için deneme sınavları ve konu anlatımları yer alıyor. Tüm sınıflara özel soru bankası ve deneme sınavlarına Habertürk Akademi sayfasından ulaşılabilmekte. 7 gün boyunca üyelik ücreti olmayan Habertürk Akademi'de öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen konu ve ders programlarıyla uyumlu videolara ve deneme sınavlarına ulaşabilecek. İşte Soru bankası ve deneme sınavları..

HER SINIFA ÖZEL KONU ANLATIMLARI

Sistemde toplam süresi 300 saati aşan, 7500’den fazla konu anlatımlı video bulunuyor. Yanlış yaptığınız soruların çözümlerini videolu anlatımla anında görebilirsiniz. İlgili konu hakkında daha fazla bilgi almak istediğinizde de konu anlatımı videolarını istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

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HER SINIFA ÖZEL DENEME SINAVLARI - SORU BANKASI

Gerçek sınav deneyimi en önemli hazırlık. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen online deneme sınavları ile bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu sınavlardan aldığınız sonuçlara göre ders programınızı gözden geçirip planlı bir hazırlık sürecini yönetebilirsiniz. Sistem içindeki 15 deneme sınavının yanı sıra öğretmenlerin oluşturduğu deneme sınavlarından da yararlanabilirsiniz. Ayrıca testleri çözebilir ve kendi sınavlarınızı da oluşturarak deneme sürecinizin verimliliğini artırabilirsiniz.

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