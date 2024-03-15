'Konuşan Resimler' İspanya'ya gidiyor

Türkiye’nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan 'Konuşan Resimler', farklı sanatçılar tarafından tabloların hikayelerinin seslendirmesi ile hayat bulmuştu. Sergi, Cumhuriyet döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların, dünya tragetyalarının meşhur karakterlerinin ve Anadolu’nun ölümsüz ozanlarının hayatlarından esinlenerek Edebi Edebi, Anadolu’nın Ozanları ve Saint Age üç farklı seride hayat bulmuş ve edebiyatçıların hayat hikayeleri birbirinden önemli isimler tarafından seslendirilmişti. Türkiye’de geniş çaplı ses getiren sergi, aynı zamanda albüm olmuş ve 15 milyona aşkın dinleyiciye ulaşmıştı.

Ebru Ceylan

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Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Aşık Veysel’e, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Cahit Sıtkı Tarancı’ya Hamlet’ten Medea’ya, Pir Sultan Abdal’dan Yunus Emre’ye kadar Türk ve dünya edebiyatçılarının hayatlarına odaklanan sergi, bu kez Avrupa’ya açılıyor. Edebi Edebi, Anadolu’nın Ozanları ve Saint Age’den seçilen 10 eserlik karma sergi, 19 Nisan Cuma akşamı Studio Avenir – Barcelona’da gerçekleşecek tanıtım lansmanıyla açılacak. Organizasyonunu Sezen Entertainment’ın gerçekleştirdiği sergi, 15 gün boyunca İspanyol sanatseverlerle buluşacak.

Alican Yücesoy

Ebru Ceylan’a İspanya’da İrem Helvacıoğlu ve Alican Yücesoy eşlik edecek!

Konseptini oyuncu Selen Öztürk ile Ressam Ebru Ceylan’ın oluşturduğu edebiyatçıların hayat hikayelerine odaklanan sergiden seçilen 10 eser ve sergide yer alan yağlı boya tablolara eşlik eden hikâyeleri seslendiren Türkiye’nin önde gelen oyuncularından İrem Helvacıoğlu ve Alican Yücesoy, Ceylan’a İspanya yolculuğunda eşlik edecek.

İrem Helvacıoğlu

Sergide dünya tragedyasından Medea ‘nın hikayesini seslendiren oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Türk Edebiyatı’ndan Cahit Sıktı Tarancı’nın hikayesini seslendiren oyuncu Alican Yücesoy, 20 Nisan Cumartesi günü Ebru Ceylan ile birlikte sanatseverlerle bir de panelde buluşacak. Helvacıoğlu ve Yücesoy; Ebru Ceylan ile birlikte dünden bugüne farklı fikirleri ile tarihe iz bırakan edebiyatçıların hikayelerini sergide bir oyuncu olarak canlandırmaları üzerine konuşacak.