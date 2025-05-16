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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında ilk 4 ay rekoru - Emlak Haberleri

        Konut satışında ilk 4 ay rekoru

        TÜİK verilerine göre; nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu. Yılın 4 ayında 454 bin 145 konut satılarak, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan satış rakamına ulaşıldı

        Giriş: 16.05.2025 - 10:14 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:36
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        Konut satışında rekor
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        TÜİK verilerine göre; nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

        Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.

        Yılın 4 ayında 454 bin 145 konut satılarak, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan satış rakamına ulaşıldı.

        Ocak-Nisan satış sayısı
        2013 369300
        2014 341463
        2015 416535
        2016 409812
        2017 440226
        2018 406964
        2019 352504
        2020 383821
        2021 358913
        2022 453121
        2023 368867
        2024 355173
        2025 454145

        İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 147 ARTTI

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

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        Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.

        İLK EL SATIŞININ PAYI YÜZDE 29,3

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 oranında artarak 34 bin 633 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,3 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 oranında artarak 134 bin 509 olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,6 oranında artarak 83 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,7 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,6 oranında artarak 319 bin 636 olarak gerçekleşti.

        YABANCILARA BİN 440 SATIŞ

        Yabancılara yapılan konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 oranında artarak bin 440 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 529 ile İstanbul, 497 ile Antalya ve 117 ile Mersin oldu.

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