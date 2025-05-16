Konut satışında ilk 4 ay rekoru

TÜİK verilerine göre; nisan ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.

Yılın 4 ayında 454 bin 145 konut satılarak, tüm zamanların en yüksek ocak-nisan satış rakamına ulaşıldı.

Ocak-Nisan satış sayısı 2013 369300 2014 341463 2015 416535 2016 409812 2017 440226 2018 406964 2019 352504 2020 383821 2021 358913 2022 453121 2023 368867 2024 355173 2025 454145

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 147 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 147,0 oranında artarak 17 bin 465 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,4 oranında artarak 69 bin 194 oldu.

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Nisan ayında 4 bin 245; Ocak-Nisan döneminde ise 16 bin 388 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,3 oranında artarak 100 bin 894 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 384 bin 951 oldu.