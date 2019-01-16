Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %2,4 azalış gösterdi. Konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 055 konut satışı ve %17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 131 161 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, 75 672 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 159 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 276 820 tanesi ipotekli, 1_098_578 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.



Konut satış sayıları, 2017-2018



Türkiye'de 2018 Aralık ayında 136 845 konut satıldı



Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 oranında artarak 136 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 541 konut satışı ve %19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 095 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve %5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.



İpotekli konut satışları 2018 Aralık ayında 7 148 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %79 oranında azalış göstererek 7 148 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 461 konut satışı ve %20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %12,7 ile Edirne oldu.



Diğer satış türleri sonucunda 129 697 konut el değiştirdi



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %31,1 oranında artarak 129 697 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 080 konut satışı ve %19,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %94,5 oldu. Ankara 11 315 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 565 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 12 konut ile Ardahan oldu.



Satış şekline göre konut satışı, Aralık 2018 Satış durumuna göre konut satışı, Aralık 2018



Konut satışlarında 69 861 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 69 861 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 723 konut satışı ve %19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 077 konut satışı ile Ankara ve 3 158 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 66 984 konut el değiştirdi



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %1 artış göstererek 66 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 818 konut satışı ve %19,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %48,3 oldu. Ankara 7 018 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 802 konut satışı ile İzmir izledi.



Türkiye genelinde 2018 yılında yabancılara 39 663 konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre %78,4 oranında arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 938 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı 2 720 konut satışı ile Bursa ve 2 133 konut satışı ile Ankara izledi.



Yabancılara 2018 yılı Aralık ayında ise 4 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2018'de ilk sırayı 2 170 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye'den 8 205 konut satın aldı. Irak'ı 3 652 konut ile İran, 2 718 konut ile Suudi Arabistan, 2 297 konut ile Rusya Federasyonu ve 2 199 konut ile Kuveyt izledi.



Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 897 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 435 konut ile İran, 268 konut ile Suudi Arabistan ve 257 konut ile Rusya Federasyonu izledi.



Türkiye'de 2018 yılında erkekler 790 006, kadınlar 421 286 konut sahibi oldu



Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler %57,4 pay ile 790 006, kadınlar %30,6 pay ile 421 286 konut sahibi olurken, %2 pay ile 26 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 65 166 konut satışı ve %15,5 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 128 221 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 5_726 oldu. En az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 30 konut ile Ardahan, erkeklerde 112 konut ile Hakkari oldu.

