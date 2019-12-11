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HaberlerTurizmKonya 50 bin turist bekliyor

Konya "Şeb-i Arus" törenlerine 50 bin turist bekliyor

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746'ıncı yılında düzenlenen törenler, yurt içi ve dışından Konya'ya gelen farklı din ve kültürden on binlerce turisti ağırlıyor. TÜRSAB Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, "Bu yıl hedefimiz 50 bin turist. Talep çok fazla olduğu için otellerimiz hafta sonları tamamen dolu ancak hafta içi yer yer boşluklar olabiliyor" dedi

konya Şeb-i Arus törenleri
AA

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 746'ncı yılında düzenlenen törenlere, yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Başta turizm ve otelciler olmak üzere işletmeciler ile esnafın, 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında yurt içi ve dışından kente gelen misafirleri ağırladığı belirtiliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özdal Karahan, bu yıl törenlerin "Vefa Vakti" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

'HEDEF 50 BİN TURİST'

Törenlere yoğun ilgi gösterildiğini dile getiren Karahan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenler kapsamında şehrimize on binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu yıl hedefimiz 50 bin turist. Talep çok fazla olduğu için otellerimiz hafta sonları tamamen dolu. Özellikle İran ve Asya'dan gelen turistler çok fazla. Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden yine talep oldukça yüksek"

Törenler kapsamında bin 300'e yakın program düzenleneceğini belirten Karahan, Şeb-i Arus törenlerinin Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer aldığını vurguladı ve Konya'nın dünyaya tanıtımı noktasında bunun önemli olduğunu aktardı.

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