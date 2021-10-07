Konya'da operasyon! İş yerini akaryakıt deposu yapmışlar 0:00 / 0:00

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Konya İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

İŞ YERİNİ AKARYAKIT DEPOSU YAPMIŞLAR

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, polisin akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili bir gruba yönelik teknik takip ve çalışmalar yaptı. Ekipler, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bir işyerinden aparat vasıtasıyla bir araca akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada baskın düzenledi. Baskın yapılan iş yerinde 5 bin 930 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken gözaltına alınan 2 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.