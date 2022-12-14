1'İ BEBEK 7 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Fotoğraf: DHA

DHA'nın haberine göre; kazada ambulans şoförü Metin Söğüt ve araçtaki hasta ile otomobildeki 1'i bebek 5 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan iddiaya göre, ambulansın sadece çakar lambasının çalıştığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.