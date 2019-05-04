Olay akşam Saatlerinde Konya Selçuk üniversitesi içinde bulunan alış veriş merkezinin otoparkında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Alış veriş merkezi içindeki bir kafede garson olarak çalışan 25 yaşındaki Barış Ayaz borçları nedeni ile zor günler geçiriyordu. Bir alacaklısının telefon etmesi üzerine bunalıma giren genç alışveriş merkezinin otoparkına çıkarak, belinden çıkardığı silahla kafasına tek el ateş etti.



Çevrede bulunanlar tanıklık ettiği olay sonrası genç kısa sürede ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayaz daha sonra yoğun bakım servisine çıkarıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen genç hayatını kaybetti.

‘SİZE LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM'

Barış Ayaz’ın intihar öncesi ailesine bir mektup bıraktığı öğrenildi. Mektubunda borçları nedeni ile ailesinden özür dileyen Ayaz ‘Abla annemin yanından ayrılma ben babamın yanına gidiyorum. Bu zamana kadar size layık bir kardeş evlat olamadım borç yapıp uyuşturucu kullandım benim yaşamamın sizi üzmemin bir anlamı yok artık benden bu kadar hepiniz hakkınızı helal edin sizleri çok seviyorum arkamda yine dünya dert bırakıyorum beni affedin. Yüce Allah hepinize mutluluk ve sabır versin eşlerinize yeğenlerime ve özellikle anneme çok iyi bakın. Ne olur beni affedin ve anneme iyi bakın. Beni babamın yanına gömün. Sizleri çok seviyorum. Ben bu hayatta sizi utandırmaktan başka hiç bir şey yapmadım’ cümlelerine yer verirken kimlere ne kadar borcu olduğunu da tek tek yazdı.



Üniversitede hem öğrenciler hem alış veriş merkezi esnafları tarafından sevilen ve sakin bir kişiliğe sahip olduğu öğrenilen Barış Ayaz’ın yaklaşık 5 yıldır aynı kafede çalıştığı öğrenildi.



REKTÖR ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



Olay sonrası açıklama yapan Konya Selçuk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ‘Olay hepimizi son derece üzdü. Barış bizlerin de tanıdığı saygılı, dürüst ve pırıl pırıl bir genç. Hepimiz son derece üzgünüz’ ifadelerini kullandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.