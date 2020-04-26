HABERTURK.COM

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini hayata geçirdik. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir bayan bir bay gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor. Bu sadece Kovid-19 nedeniyle ölenler için değil aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak.” dedi.