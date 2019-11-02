Tüyleri diken diken eden olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Karatay ilçesi Dr. Ziya Barlas Mahallesi Karlık sokakta meydana geldi.

DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA

Zafer Samancı'nın haberine göre mahallede çöp atmaya giden Suriye uyruklu bir vatandaş çöp konteynırının içinden bebek sesi geldiğini duydu. Konteynır içinde ağzı bağlı halde bulunan poşeti çıkarıp içine bakan Suriyeli vatandaş gördüğü manzara karşısında dehşete düştü.

BEBEK HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Poşetin içinde bebeği gören şahıs vücut ısısı düşen bebeği evine götürdü. Durumu 112 sağlık ekiplerine haber veren şahıs bebeğin ısınmasını sağladı. Eve gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 haftalık ve henüz göbek bağı bile düşmemiş olan bebeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Meram Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü.



Erkek bebeğinin burada yapılan muayenesinde genel sağlık durumunu iyi olduğu ancak vücut ısısının düşmesine bağlı sorun yaşadığı öğrenildi. Polis şimdi bebeği çöp poşeti içinde çöp konteynırına bırakan kişi ya da kişileri arıyor. Önceki günde Merkez Meram ilçesinde biri 2 yaşında diğerleri yaklaşık 2 aylık olan ikiz bebekler sokağa terk edilmiş yine bir vatandaş sayesinde bulunarak yetkililere teslim edilmişti