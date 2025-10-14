Habertürk
        Konya'da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı

        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 21:43 Güncelleme: 14.10.2025 - 21:43
        İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
        Yaylayaka Mahallesi'nde Polatlı yolu üzerinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüs çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan, otomobildeki 4 kişi ile minibüste bulunan 14 kişi, ambulanslarla Kadınhanı Saime Koyuncu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralı 3 kişi burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: AA

