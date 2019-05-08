Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya’nın Beyşehir, Derebucak ve Derbent ilçeleri Mayıs ayında kar şoku yaşadı.
Gece yarsından sonra başlayan yağmur kısa sürede kara dönüştü. Özellikle Derbent ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ağaçlar, ekili alanlar ve bahar ayında kırmızı renk lale açan çiçekler beyaz örtü altında kaldı.
Mayıs ayında sabaha karla uyanan ve büyük şok yaşayan bölge halkları çektikleri fotoğraflarla manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Beyşehir'in yüksek kesimleri ile dağlık yerleşim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile Derebucak'ın Gencek Mahallesi'nde de kar yağışı etkili oldu.
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