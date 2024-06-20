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        Haberler Gündem Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile süt tankı taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 18:16 Güncelleme: 20.06.2024 - 18:16
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        Konya'da trafik kazası: 4 yaralı
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        Çiçekler Mahallesi yolunda Ersin U. idaresindeki otomobil Bada köprüsünün yanında Şuayip A. yönetimindeki süt tankı bulunan kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa Nur G. (13) ve Hira Nur G. (16) Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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