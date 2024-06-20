Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çiçekler Mahallesi yolunda Ersin U. idaresindeki otomobil Bada köprüsünün yanında Şuayip A. yönetimindeki süt tankı bulunan kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa Nur G. (13) ve Hira Nur G. (16) Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.