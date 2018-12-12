Beyşehir ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde oturan Nurcan ve Yaşar Kasar çiftinin çocukları, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde anne ve babaları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine uyuduklarını düşünülen çift, salı günü (dün) tekrar telefonla arayıp yine ulaşılamadı.

Çiftin çocukları, dün akşam saatlerinde eve gidip, komşularıyla birlikte kapıyı açıp içeri girdiklerinde anne ve babalarını banyoda hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DHA'nın haberine göre; yapılan araştırma sonucu Nurcan Kasar'ın, akciğer kanseri eşi Yaşar Kasar'ı, banyoda yıkadığı sırada tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi.

Yaşlı çiftin cesetleri otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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