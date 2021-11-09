Konya il merkezinin batı kesiminde, Türkiye diri fay haritasında yer alan bir fayın bulunduğuna değinen Eren, şöyle devam etti:

"Bu fayın da geçmişte, jeolojik yapısına baktığımız zaman 5'ten büyük depremler ürettiğini görüyoruz. Yine orta büyüklükte, 5,5-6,5 arasında bir deprem üretme potansiyeli var. Ancak Konya bölgesindeki fayların önemli bir özelliği, deprem tekrarlanma aralıklarının binlerce, hatta belki on binlerce yıl olması. Dolayısıyla Konya evet bir Kocaeli, Sakarya, Düzce değil, farklılıkları var ama bu, Konya'da hiçbir zaman deprem olmaz anlamına da gelmiyor. Diğer yerlere göre daha düşük de olsa orta büyüklükteki bir depremden Konya ilinin de etkilenme riski var. İl merkezi için konuşuyorum. Zaten Akşehir fay zonu 2000 yılında, 2002'de, 1946'da, 1921'de üretti deprem. Konya il merkezi için düşünürsek, düşük de olsa depremden etkilenme riskimiz bulunuyor. Buna göre tedbirli olmamız gerekiyor."