Konya Emniyeti'nde ikinci'Safra' operasyonu

HABERTURK.COM

Konya Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli birimlerde görev yapan 36 polis yapılan idari soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edildi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın talimatıyla emniyet bünyesindeki bazı personelle ilgili çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmaların ardından 26 polis hakkında FETÖ/PDY ile ilişkileri olduğu, 2 polis için rüşvet almak, 5 polis için adli olaylara karıştıkları, 1 polis için kişisel verileri incelediği ve 2 polis için de menfaat temin ettiği iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma sonucu elde edilen belge ve veriler ışığında 36 polis memuru meslekten ihraç edildi.

Operasyonların ilki 2020 yılında rüşvet alan trafik polislerine yönelik yapılmıştı. O operasyona İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın "Safra" adını vermişti. En son bir tefecilik çetesine yönelik operasyonda ise bir şube müdürü ve 2 polis hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.