Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!

Konya'da kan donduran olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitede meydana gelmişti.

SİTE SAKİNİNİ BAŞINDAN VURDU Site görevlisi Gültekin Yıldırım (48), sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44), otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip, başından yaraladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yıldırım ise olay yerinde polise teslim oldu.