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        Haberler Gündem 3. Sayfa Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!

        Konya'da, sitede oturan husumetlisi 44 yaşındaki Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, tüfekle ateş ederek öldüren site görevlisi 48 yaşındaki Gültekin Yıldırım tutuklandı. Yıldırım'ın ifadesinde, Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için öldürdüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:41
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        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
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        Konya'da kan donduran olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'taki bir sitede meydana gelmişti.

        SİTE SAKİNİNİ BAŞINDAN VURDU

        Site görevlisi Gültekin Yıldırım (48), sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44), otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip, başından yaraladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        KATİL ZANLISI TESLİM OLDU

        Vehbi Emre Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yıldırım ise olay yerinde polise teslim oldu.

        "KÜFÜR VE HAKARET EDİYORDU" İDDİASI

        Gözaltına alınan Gültekin Yıldırım, ifadesinde Alıcıoğlugil'in uzun süredir kendisine hakarette bulunup küfrettiğini iddia etti. Yıldırım, olay günü de telefonla arayarak tehditler savurduğu için evindeki ruhsatlı tüfeğini alarak Vehbi Emre Alıcıoğlugil’e aracından indiği sırada ateş ettiğini söyledi.

        MAKTULÜN SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Taksirle yaralama' suçundan 2 ve 'Güveni kötüye kullanma' suçundan 1 kaydı bulunan Alıcıoğlugil'in cenazesi, ikindi namazı sonrası Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

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