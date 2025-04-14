Kiracı, iş yeri sahibi kavgası cinayetle bitti!
Konya'da, döner dükkanı işleten 33 yaşındaki Harun Çapar, iş yerinin sahibi olan 47 yaşındaki Muammer Tutar'ı, çıkan kavgada av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Konya'da kan donduran cinayet, dün saat: 14.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi.
KİRACI-İŞ YERİ SAHİBİ ANLAŞMAZLIĞI
Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Muammer Tutar (47) ile kiracısı olduğu belirtilen Harun Çapar arasında tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE GÖĞSÜNDEN VURDU
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Çapar, av tüfeğiyle Muammer Tutar’ı göğsünden vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Muammer Tutar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Cinayet zanlısı ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Muammer Tutar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.