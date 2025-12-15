Habertürk
        Konya haberleri: Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!

        Konya'da, 35 yaşındaki Ahmet Ç., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 31 yaşındaki Ayşegül Ç.'yi tabancayla bacağından vurdu. Genç kadın, ambulansla tedaviye alınırken olay yerinden kaçan koca, polis tarafından yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 15.12.2025 - 10:04
        Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı!
        Konya'da olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Ç. (35) ile Ayşegül Ç. (31), belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

        SİLAHLA BACAĞINDAN YARALADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ç., tabancayla ateş ederek Ayşegül Ç.'yi bacağından yaralandı.

        ZANLI OTOMOBİLLE KAÇTI

        Ayşegül Ç., kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet Ç. de evden çıkıp, otomobiliyle hızla uzaklaştı.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ayşegül Ç., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

        FİRARİ KOCA YAKALANDI

        Kaçan Ahmet Ç. de kısa sürede polis ekiplerinde yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Konya
        #Son dakika haberler
