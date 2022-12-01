

Atilla MEMİŞ/ KONYA, (DHA)KONYA´nın Akşehir ilçesinde, polisin durdurduğu TIR´da piyasa değeri 4 milyon 640 bin lira olan 4 milyon kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Akşehir'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan TIR´da, şüphe üzerine arama yapıldı. TIR´ın kasasında, piyasa değeri 4 milyon 640 bin lira olan 4 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Arif Ü. ise adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Akşehir Atilla MEMİŞ

2022-12-01 12:26:23



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