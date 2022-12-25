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Konyaspor- Alanyaspor maçının ardından

DHA

Konyaspor- Alanyaspor maçının ardından


İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Konyaspor, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli düzenlenen basın toplantısına katıldı. 
Kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını ancak beklediklerini alamadıklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Milli aradan sonra döndük lige, kendi sahamızda tabi kazanmak hedefiyle çıktık. Ama ilk maçların zor olacağının Alanyaspor'un da kolay bir rakip olmadığının bilincindeydik. Tam istediğimiz gibi başlayamasak da bir penaltı golüyle öne geçtik. Aslında bizim için Alanyaspor takımına karşı büyük bir avantajdı. Çünkü Alanyaspor ilk golü yediği maçlarda oyun disiplininden kopabilen bir takımdı ama burada biz onları gerekli şekilde zorlayamadık. Çok pozisyon vermezken, duran toptan gol yedik. Ondan sonra oyunu tekrar dengeledik. Topa sahip olmaya başladık. Burada maalesef bir kontra gölüyle ikinci golü yedik. Biliyorsunuz artık oyunlar dakika olarak çok uzuyor. Oyuncularım bir şekilde maçı çevirmek için çabaladılar ve yeniden penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Geri kalan kısa sürede iki takım içinde artık blokların koptuğu iki takımında her an gol atabileceği bir durumda geçti. Bugün beklediğimizi sahada aldık mı ? Hayır. Daha iyi olmalıyız. Ama 3 puan istesek de en azından son dakikada yenilmemek, 1 puan daha koymak bizim için kar oldu" ifadelerini kullandı.
"DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERECEĞİZ"
Bu haftayı bay geçeceklerini ifade eden Palut, ''Biliyorsunuz biz bay geçeceğiz. Hafta içi maç oynamayacağız. 10 günlük süremiz var.  Burada çalışmalara devam edeceğiz. Başka yapacağımız bir şey yok. Çalışıp daha iyi olacağız ve daha iyi performans göstereceğiz Taraftarımızı 3 puanla sevindirmeye çalışacağız" dedi. 
Bir gazetecinin Dünya Kupası'ndan sonra uygulanan uzatma dakikalarıyla ilgili soru üzerine Palut, "Strateji o anın skoruna çok bağlı. Mesela direkt toplar atmaya başladık. Aslında normal oyun stratejimizde bu yok. Ama 1 gol geride olunca ve zaman iyice daralınca bu yola da gidiyorsunuz. Bu şekilde de bir penaltı kazandık. Biz bugün gol attık diye söylemiyorum. Tersi bizim başımıza da gelebilirdi. Belki Alanyaspor 3-1 yapabilirdi. Ben oynanmayan sürenin maçta bir şekilde tamamlanması taraftarıyım. Oyuncu değişikliklerini, VAR kontrollerini, frikik olduğu zaman baraj kurulmasını, penaltı atışlarını daha hızlandırırsak bu sefer de 12 dakikalık uzatmaya ihtiyaç duymayacağız. Belki 6-7 dakikayla işi kurtarmış olacağız. Genel manada oynanmayan sürenin eklenmesi benim açımdan ideal" diye konuştu. 
FARİOLİ: BU STATTA BUNLARI YAPMAK KOLAY DEĞİL
Konyaspor'un son iki sezon şampiyonluğa oynadığını belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, ''Konyaspor son iki sezondur şampiyonluğa oynuyor. Bu sezonda yukarı sıralara oynuyorlar. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü bu statta bunları yapmak kolay değil" dedi.
"SAHADA DAHA İYİ BİR YÖNETİM OLSAYDI, ALDIĞIMIZ 3 PUANI KONUŞABİLİRDİK"
Hakemleri eleştiren Farioli, "Bugün herkes sahada neler olduğunu, maça etki eden şeyleri gördü. Bunlar en basit tabirle tartışmaya açık diyebilirim. Üzgünüm, çünkü sahada daha iyi bir yönetim olsaydı, aldığımız 3 puanı konuşabilirdik. Takımının da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Ancak kötü şeyleri unutup iyi şeyleri aklımızda tutarak üç gün sonra oynayacağımız çok önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
İlhan Palut'un açıklamaları
Farioli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2022-12-25 19:42:05

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