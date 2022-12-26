Konya´da ruhsatsız 119 pompalı tüfek ele geçirildi

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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya),(DHA) KONYA´da polisin, kargo ile silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir iş yerine düzenlediği operasyonda 119 ruhsatsız pompalı tüfek ile tüfek parçaları ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeden kolilerle ruhsatsız ve faturasız silah gönderileceği bilgisine ulaştı. Ekipler sevkiyatın yapılacağı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda, üzerinde marka ve seri numarası bulunmayan ve ülke içerisinde ruhsatlandırılamayan ihraç kayıtlı 119 satışa hazır kısa dipçik pompalı yivsiz av tüfeği, 96 pompalı tüfek dipçiği, 97 tüfek dipçik vidası ve 1 tüfek dipçiği takmak için kullanılan alyan anahtarı ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız silahların Gaziantep, İzmir ve Aydın´a gönderileceği tespit edildi. Olayla ilgili Mehmet S., gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2022-12-26 11:34:51



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