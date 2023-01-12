Merdivenden düşüp, başını duvara çarptı; 1 gün sonra öldü

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Erol ERDAL/EMİRGAZİ(Konya)(DHA)-KONYA'da evinde temizlik yaptığı sırada çıktığı merdivenden düşüp, başını duvara çarpan Raziye Pala (59), 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Yeni Mahalle Şehit Celal Koçak Caddesi'nde oturan Raziye Pala, iddiaya göre; dün akşam mutfakta dolaplarını temizlediği sırada dengesini kaybedip, çıktığı merdivenden düştü. Başını duvara çarpan Pala, herhangi bir kanaması olmayınca temizliğini bitirip, uyudu. Pala, bu sabah uyanıp, aniden bayıldı. Orhan Pala da aracı ile eşini Emirgazi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Raziye Pala, burada hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL

2023-01-12 15:08:08



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