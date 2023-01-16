Konya'da balya yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hatice Ebru KOYUNCU/ KONYA, (DHA)KONYA'da, şarampole devrilen balya yüklü kamyonun şoförü İsmail Taş (45) hayatını kaybederken, yanındaki Mahmut Güngör ise yaralandı.
Kaza, Kadınhanı ilçesi MahmudiyeDüver Mahallesi´nde meydana geldi. İsmail Taş yönetimindeki 63 AFA 12 plakalı balya yüklü kamyon, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada şoför Taş hayatını kaybetti, yanındaki Mahmut Güngör ise yaralandı. Güngör, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. İsmail Taş'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı Hatice Ebru KOYUNCU
2023-01-16 17:16:05
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