Konya'da trafikte yol verme kavgası: 3 yaralı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.U. (17) ile başka bir aracın sürücüsü İbrahim K. (19) arasında iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler araçlarından inerken, tartışmaya A.U.'nun yanındaki arkadaşları Burak A. (26), ve Muhammed O. (29) da katıldı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K., bıçakla A.U.'yu bacağından ve boynundan, Burak A. ve Muhammed O.'yu da bacağından yaraladı. İbrahim K. kaçarken, yaralı 3 kişi çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, İbrahim K.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2023-01-25 10:25:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.