Konya- Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)-KONYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Konya-Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kent genelinde etkili olan yağmur, bugün de aralıklarla devam etti. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı, bazı noktalarda ulaşımı aksattı. KonyaAntalya kara yolu Alacabel mevkisinde da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Polis ekipleri, Marangozlar Kavşağı'nda önlem alıp, lastiği veya zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışması yapıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2023-03-13 14:42:32



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