Konya- Antalya yolunda kar yağışı etkili oldu

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)-KONYA'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Özellikle Konya-Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kent genelinde etkili olan yağmur, bugün de aralıklarla devam etti. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı, bazı noktalarda ulaşımı aksattı. KonyaAntalya kara yolu Alacabel mevkisinde da ulaşım güçlükle sağlanıyor. Polis ekipleri, Marangozlar Kavşağı'nda önlem alıp, lastiği veya zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise kar temizleme çalışması yapıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2023-03-13 14:42:32
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.